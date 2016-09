Qué pasaría si gana el NO

Por: Gustavo Rodríguez Gómez





Como quiera que, si esto llegara a suceder, no habrá ya más diálogos entre el gobierno actual y la guerrilla, pues ésta se sentiría burlada en los acuerdos firmados y, entonces, volvería a la selva a continuar con el mismo accionar de los últimos treinta años y, también, con todos los horrores que la guerra significa para el país.

Tampoco habría conversaciones con el próximo mandatario, pues si triunfa el oficialismo, la situación sería la misma ya contemplada. Pero si las elecciones presidenciales las gana el uribismo, menos posibilidades de acuerdo habrá; ya que la mano negra sólo conoce de guerra y depredación. O es que acaso, ¿ya cayó en el olvido la barbarie de los falsos positivos? Las masacres de los paramilitares, ¿ya se borraron de la mente colectiva? Y ni qué hablar de los desmanes de la Gestapo criolla (DAS). Y ni para qué continuar desgranando los abusos contra todo aquel que se opusiera al régimen.

Entonces, ¿cómo pedirle a la subversión que recapacite y vuelva a la mesa de negociaciones? Sería el apaga y vámonos. Sólo que esto último lo podrán hacer, como en la Venezuela actual, los pudientes (una escasa minoría), pues los pobres (la inmensa mayoría) tendrían que agachar la cabeza y convertirse en siervos del poderoso amo. El cual estaría revestido de poderes omnímodos que le permitirían hacer y deshacer.

En un panorama tan desolador, no hay otra perspectiva.

No faltará el ingenuo que diga, “pero la Constitución prohibió la reelección.”

La respuesta a esta candidez es sencilla: Ordoñez, el remedo de procurador, el que absuelve a sus cómplices y condena a sus enemigos, sería el trampolín para esta nefasta situación.

Para evitar suspicacias, debo aclarar varias cosas:

1° Uribe no me ha hecho nada personal. Sólo me molesta el daño que le ha producido al país, desde cuando entró a la vida pública, como director de la Aerocivil, hasta los momentos actuales, cuando, a semejanza del perro del hortelano, ni hizo la paz ni deja hacerla.

2° Por ese señor (como por nadie en la vida) no siento resquemor alguno. La razón de mi desagrado es la misma que origina la situación del anterior ítem.

3° Por ser él, en el momento actual, el representante visible de la mano negra (que ha llevado a Colombia por el declive de la desigualdad y del atraso), es normal que a quienes nos duele el país, sintamos aversión por esa forma de ejercer la política.

4° La Colombia que nos duele a quienes de verdad la amamos, no es la del himno o la del escudo, ni siquiera la de la bandera o la de sus fronteras. No. La Colombia que amamos y nos acongoja, es la de los pobres, la de los necesitados, la de los marginados, la de los que lo han perdido todo por esta absurda guerra que ha vivido desde siempre este país que merece mejor suerte.

Más aún, ya en las postrimerías de mi vida y cuando las cosas materiales no son tan significativas para mí, nada de esto debería importarme hoy. Pero, éste, sería un pensamiento egoísta. Una posición cómoda. Una actitud utilitaria. Justamente el talante que más he detestado en mi vida.

Por eso, y porque quiero un mejor porvenir para mis descendientes, hay que luchar con denuedo para que el NO sea derrotado en el Plebiscito del próximo dos de octubre y no sólo sean perdonados los guerrilleros, sino también los políticos, los empresarios, los militares, los paramilitares y todos aquellos que cometieron crímenes durante el conflicto.

Por eso, hay que parafrasear al inmolado Jorge Eliécer Gaitán y gritar: por el SÍ, “a la carga.”