¿Qué pasará con el contralor municipal?

Álvaro Castilla Fragozo, aunque había sido destituido por fallo del Consejo de Estado, presentó renuncia ante el Alcalde de Valledupar, a su cargo como contralor municipal.

Desde que se escogió a Álvaro Catilla Fragozo como contralor de Valledupar, son varios los problemas que ha protagonizado el municipio por la irregularidad que se cometió en el proceso eleccionario, el cual dejó mal parados a 15 de los 19 concejales que estuvieron a punto de ser destituidos.

Pero a pesar de que la Procuraduría los absolvió, el Consejo de Estado emitió un fallo donde ordena la destitución de Castilla Fragozo del cargo y nuevamente se abrió el debate, pero este no había pasado a mayores, pues el funcionario seguía en el cargo al asegurar que no había sido notificado. Sin embargo, el pasado lunes sorprendió a la ciudadanía tras dar a conocer su carta de renuncia, por lo que muchos se preguntaron si esta tenía validez o no.

Algunos críticos aseguran que esta acción se trata de una ‘jugada’ de Castilla, pues de esta manera deja sin posibilidad a Omar Contreras de llegar directamente a la Contraloría Municipal, quien había obtenido el mayor puntaje en el concurso de mérito realizado por el Concejo y fue quien presentó la demanda ante Consejo de Estado.

Esto se debe a que según el artículo 161 de la Ley 136 de 1994, en casos de falta absoluta deberá realizarse nueva elección, de nueva terna y para el período restante.

Álvaro Castilla Fragozo argumentó que renunció porque el fallo del Consejo de Estado, que ordenó la nulidad de su elección, no ha quedado en firme por no estar ejecutoriado.

En la carta de dimisión asegura al alcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Uhía, que se trata de una “renuncia irrevocable” al cargo de contralor municipal, esto porque el Concejo se encuentra en receso.

Castilla dijo además que renuncia porque han puesto en marcha una “sistemática campaña a través de difamaciones e injuria dirigidas a desprestigiar y entorpecer la dinámica y efectiva labor que en equipo se viene desarrollando” en la Contraloría Municipal.

De esta manera declara que esos ataques en contra suya y de la Contraloría Municipal son organizados por “personas atrincheradas detrás de cuentas falsas en redes sociales e intimidaciones telefónicas anónimas, incitadas o patrocinadas por aquellos sobre quienes recayó con justicia el peso de la ley fiscal”.

El fallo del Consejo de Estado no ha quedado en firme, a pesar de haber sido expedido en diciembre, porque inició la vacancia judicial y no se han cumplido todos los pasos para que quede ejecutoriado.

EL PILÓN conoció que el mandatario de los vallenatos le aceptó la renuncia a Castilla Fragozo y procederá a encargar a uno de los funcionarios de la Contraloría en el cargo, debido a que el Concejo Municipal, nominador natural del Contralor, se encuentra en receso.

Ante esto, el veedor ciudadano Jaine Mora aseguró que todo esto se ha generado debido que en el problema del proceso eleccionario, no solo está implicado el contralor, “también el alcalde porque fue quien direccionó a los concejales que votaran por x persona, cuando el concurso era por méritos, y lo primero que deben arreglar viene desde la cabeza, pues están implicados los tres pilares que direccionan el proceso”.

Agregó que el concejo tiene que tomar la decisión de elegir al contralor porque ese puesto no puede quedar vacante y la administración no se puede paralizar y los organismos de control tampoco. “Mientras esto sucede, el alcalde debe nombrar provisionalmente a alguien en el cargo”, precisó Mora.

Concejo a la espera

Ante la situación que se ha generado desde que se dio a conocer el fallo del Consejo de Estado, el Concejo de Valledupar ha recibido varios derechos de petición en los que se solicita a los corporados elegir a Omar Contreras como contralor, así mismo hay personas que piden efectuar nuevas elecciones.

El presidente de la corporación, Luis Miguel Santrich, explicó que los concejales se encuentran en receso hasta el 1 de marzo, que inicia el primer periodo de sesiones del 2017.

Santrich dijo que primero se debe definir si queda en firme el fallo del Consejo de Estado y estar atentos al llamado a sesiones extras para resolver la elección del contralor o si este proceso se surtirá en sesiones ordinarias.

Pronunciamiento del alcalde

Augusto Ramírez Uhía se refirió a la renuncia que presentó Álvaro Castilla Fragozo y aseguró que fue notificado por parte del equipo del despacho que el lunes llegó una renuncia irrevocable por parte del funcionario del ente de control y que en estos momentos es motivo de estudio por parte del equipo jurídico.

“Esto no puede quedar en interinidad y por supuesto lo que nos dice la norma es que si el Concejo no está sesionando, el alcalde debe encargar a una persona de los directivos para que no quede esa vacancia así, mientras se dirimen los otros aspectos”; expresó el mandatario de los vallenatos.

En cuanto al fallo del Consejo de Estado, Ramírez Uhía dijo como no ha quedado ejecutoriado lo que impone la norma a la administración municipal es un pronunciamiento frente a un contralor encargado, nombre que se conocería hoy.

El Concejo de Valledupar, nominador natural del Contralor, se encuentra en receso y el primer periodo de sesiones inicia el 1 de marzo. Existe la posibilidad de ser llamado a extras para escoger al nuevo funcionario.

Línea de tiempo

Diciembre de 2015: el Concejo de Valledupar abrió convocatoria para escoger contralor municipal y fijó los requisitos y condiciones de la invitación pública para proveer el cargo durante el periodo constitucional 2016 al 2019. Las inscripciones se realizaron los días 14 y 15 de diciembre.

16 de diciembre: publicación del listado de admitidos e inadmitidos.

21 de diciembre: entrevista.

22 de diciembre: sustentación del plan de trabajo.

28 de diciembre: publicación de resultados de este proceso.

Enero de 2016: los concejales debían realizar el proceso de elección teniendo en cuenta los resultados del concurso de méritos. Omar Javier Contreras Socarrás, Álvaro Luis Castilla Fragozo y Jorge Arturo Araújo Ramírez, eran los ternados para ocupar el cargo.

7 de enero: Álvaro Castilla Fragozo con 15 votos a favor fue elegido Contralor de Valledupar. Las opiniones fueron encontradas pues Omar Contreras Socarrás sacó un puntaje de 89,65 % en las pruebas; Jorge Araujo Ramírez, con un puntaje de 88,20 % y Álvaro Castilla, era el último con un puntaje de 80,44 % y respecto a su nombre se rumoró que había preferencia y presiones sobre el Concejo Municipal para elegirlo por su cercanía con el alcalde Augusto Ramírez Uhía.

16 de enero: la Procuraduría General de la Nación inició acción disciplinaria al abrir indagación preliminar contra concejales de Valledupar, por elección de Contralor, esto teniendo en cuenta que Castilla Fragozo aportó 120 millones de pesos a la campaña del actual alcalde Augusto Ramírez Uhía.

21 marzo de 2016: cuando se creía que había acabado la polémica por la elección de contralor de Valledupar, la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa citó a audiencia a 15 de los 19 concejales de Valledupar. En el mismo caso fue llamado Álvaro Castilla Fragoso.

Los involucrados fueron Víctor Julio Alvarado Bolaños, José Amiro Araméndiz Sierra, Jaime Eduardo Bornacelly Figueroa, Guido Andrés Castilla González, Dorismel Enrique Celedón Vega, Ciro Guzmán Chinchía Bermúdez, José Rafael Gómez Solano, Wilber Antonio Hinojosa Borrego, Gabriel Muvdi Arangüena, Eudes Enrique Orozco Daza, Wilfrido Ortiz Arias, Álex Pana Zárate, Carlos Julián Picón Cortés y Luis Miguel Santrich Díaz.

14 junio de 2016: se llevó a cabo la audiencia de fallo en la Procuraduría por caso de concejales y contralor de Valledupar. En primera instancia el Ministerio Público los halló responsable por conflicto de intereses, por lo que fueron destituidos e inhabilitados para ejercer cargos públicos por 13 años. La audiencia pública virtual que se prolongó por 10 horas. En ese momento los investigados apelaron y se continuó con el proceso.

28 octubre de 2016: En decisión de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación, absolvió a los quince concejales de Valledupar que eran investigados por presuntas irregularidades en la elección del contralor municipal.

17 diciembre de 2016: La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo de segunda instancia declaró la nulidad de la elección del contralor municipal de Valledupar, Álvaro Luis Castilla Fragozo, por haber sido elegido con infracción de las normas.

Este fallo obedece a una demanda interpuesta por Omar Contreras Socarrás, quien era aspirante al cargo y consideró que claramente dentro del proceso de elección de contralor municipal por parte del Concejo Municipal, el marco jurídico que la misma corporación creó, el correspondía a un concurso de mérito.

27 diciembre de 2016: ante la Fiscalía General de la Nación fue presentada una denuncia penal en contra del alcalde Augusto Ramírez Uhía y el presidente del Concejo de Valledupar, Guido Andrés Castilla González, por los delitos de prevaricato por acción prevaricato por omisión, extralimitación de funciones y abuso de función pública.

La denuncia se ocasiona por el no acatamiento de la sentencia fechada el 15 de diciembre de 2016, que declaró la nulidad del acto de elección Álvaro Luis Castilla Fragozo como contralor de Valledupar.

Andreina Bandera/ EL PILÓN

Andreina.bandera@elilon.com.co