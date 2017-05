El parque Guzmán Quintero, una obra en honor a la libertad de prensa

Guzmán Quintero junto al monumento de su hijo. Joaquín Ramírez.

Más de 15 años esperó la comunidad del barrio Los Fundadores para que intervinieran el parque construido en honor al periodista Guzmán Quintero asesinado hace 18 años en Valledupar.

La intervención del parque hace parte de un proyecto de 1.800 millones de pesos, el cual tiene como objetivo hacer mantenimiento a parques y recuperación al espacio público de la capital del Cesar.

Según dijo el secretario de Obras Públicas del Municipio, Juan Pablo Morón, la intervención del parque Guzmán Quintero tiene un valor aproximado de 150 millones de pesos, donde le entregaron a la comunidad la instalación de nuevos juegos infantiles, reconstrucción de placas en la cancha multifuncional, andenes, y tarima del parque donde se realizan muchos eventos culturales, agregándole rampas que faciliten el ingreso a personas con movilidad reducida.

Wilmer Enrique Ojeda Ojeda, líder de la Junta de Acción Comunal, dijo a EL PILÓN que no puede ocultar su felicidad de ver que por fin le cumplen a su barrio. “Esta obra es muy interesante, este proyecto lo impulsamos todos junta a la familia Quintero; este parque tenía más de 15 años que no se le metía la mano y hoy con entusiasmo estamos todos presentes en la entrega de esta obra”, dijo Ojeda.

Guzmán Quintero, padre del periodista Guzmán Quintero Torres, habló con EL PILÓN, diario donde su hijo trabajó hasta el día de su muerte.

“Esta obra es un compromiso con ustedes los comunicadores sociales, periodistas, porque este crimen de Guzmán fue un crimen político y podemos desde ahora empezar a impulsar a que el crimen de Guzmán sea declarado como de lesa humanidad para ver si en el poco tiempo que falta podamos aclarar algunas cosas”, expresó el padre del periodista.

Don Guzmán aseguró que ayer amaneció muy nostálgico, emocionado y tensionado por la emoción de la inauguración del parque, pero ha sentido el apoyo de la comunidad.

“Esta mañana abrí algunos libros de los cuales tengo como separador una foto de Guzmán y encontré un artículo que una vez hice donde lo recordaba como un promotor de la paz. Él decía que el signo de no más violencia y no más muertes había que llevarlo al plano de la realidad. Guzmán fue un promotor de la paz, siempre hablaba que la paz había que defenderla hasta con su propia vida y eso hizo él. De todas maneras esto no deja de ser un aliciente, perder un hijo es quizás lo más duro”, contó el nostálgico padre.

Por Sara Maestre DiazGranados/El Pilón: