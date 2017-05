El parque del barrio Novalito

¡Buenos días queridos lectores!

En un recorrido por Valledupar me detuve a descansar un rato en el parque Novalito, pero que gran sorpresa me di cuando noté lo descuido que está. Las bases de la tribuna del parque están oxidadas, los juegos infantiles no sirven y urge cortar la maleza.

Este parque debería de estar en mejores condiciones, debería reflejar el valor de los impuestos que pagan los moradores de este sector del norte de la ciudad. El escenario es utilizado por los niños del colegio Rois Villalba, en horas de descanso y deporte, por lo que urge que la Secretaría de Obras haga adecuaciones.

¡Gracias por su atención!