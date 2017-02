Parejas colombianas en el top 3 de las más infieles en el mundo… cuando se trata de Netflix

Ninguna relación está a salvo. De acuerdo con el nuevo estudio divulgado por Netflix, el 46% de las parejas alrededor del mundo que disfruta de Netflix ha “engañado” a su compañero, pero no es lo que piensas.

La primera vez que descubrimos el engaño en parejas, por adelantar programas en Netflix, fue en 2013; hoy, cuatro años después, el nivel de infidelidad se ha triplicado y se ha vuelto un comportamiento común alrededor del mundo. Pero, ¿de qué se trata esta infidelidad? Se trata de adelantar episodios sin compañía de tu pareja para ver televisión. En la actualidad, el 60% de los consumidores asegura que sería más infiel si supiera cómo hacerlo sin ser descubierto. Ten en cuenta que, una vez que seas infiel, es probable que no puedas parar: el 81% de los infieles son reincidentes y el 44% ha engañado a su pareja al menos 3 veces.

Más de la mitad de los encuestados en Colombia (54%) asegura que ha engañado a su pareja al menos 3 veces. Esto ligado a que el 88% afirma que lo hace por impulso y le resulta muy difícil pausar la plataforma. Aunque el 66% de los colombianos piensa que esta infidelidad es muy grave, el 14% piensa que es mucho peor que una infidelidad con un amante. Cuando de cuestiones de género se trata, las mujeres son más infieles y adelantan más episodios que los hombres (51% vs 49%). Adicional a esto, los colombianos, con un 55% frente al resto de Latinoamérica, no creemos que adelantar episodios mientras nuestra pareja se quedó dormida, se considere infidelidad.

En un mundo en el que se devoran las series es fácil decir “un episodio más”, por lo que la infidelidad en Netflix se ha vuelto algo completamente normal…

¿EN DÓNDE OCURRE LA INFIDELIDAD? (EN TODOS LADOS)

La infidelidad ocurre alrededor del mundo…aunque varía entre países. Los más infieles son Brasil y México, donde el 58% de parejas que devoran series, ha engañado a su compañero. Los más fieles son los holandeses, donde el 73% no ha engañado jamás, seguidos por los alemanes, con el 65%.

¿CON CUÁLES PROGRAMAS ESTAMOS SIENDO INFIELES? (CON TODOS)

Ningún programa se escapa de la infidelidad, pero los más tentadores a nivel global son: The Walking Dead, Breaking Bad, American Horror Story, House of Cards, Orange Is The New Black, Narcos y Stranger Things.

¿POR QUÉ ENGAÑAMOS? (NO PODEMOS EVITARLO)

Generalmente, no es algo planeado… El 80% de los encuestados explicó que simplemente pasa. Entonces, ¿qué nos hace engañar a la pareja? Dos tercios de los encuestados (66%) explicó que “los programas son tan buenos que no podemos parar de verlos en maratón”.

¿CÓMO ENGAÑAMOS? (COMO PODAMOS HACERLO)

Deja un ojo abierto al “dormir”: el 25% de los infieles lo hace cuando su pareja duerme. Pero definir si esto es infidelidad o no es todo un debate. La mitad de los infieles dice que “engañar mientras la pareja duerme” no cuenta (53%), pero el nivel de moralidad de este tema varía alrededor del mundo. Para los chilenos no es un problema, mientras que los japoneses lo consideran imperdonable. Muchos siguen engañando a escondidas: el 45% nunca lo admite.

¿ES TAN MALO ENGAÑAR? (DEPENDE DE DÓNDE VIVAS)

Si te pasa, no te des duro por eso. La infidelidad se ha vuelto cada vez más aceptable socialmente, pues el 46% de los encuestados dice que “no es tan malo”. A menos que vivas en Hong Kong, en donde el 40% de los encuestados piensa que ver episodios de una serie sin la compañía de la pareja es mucho peor que tener una amante.

¿CÓMO CONTAMOS AL MUNDO SOBRE ESTA TENDENCIA? (VISUALMENTE, POR SUPUESTO)

La infidelidad viene en muchas formas, entonces, Netflix ha creado una serie de elementos gráficos para explicar el fenómeno. En primer lugar, una infografía con los perfiles de los tipos más comunes de infieles que están al acecho en los hogares alrededor del mundo y que ilustra sus motivaciones y comportamientos. En segundo lugar, unos divertidos GIF que muestran diferentes reacciones a este tipo de infidelidades.

Metodología

*La encuesta fue conducida por SurveyMonkey desde diciembre 20-31 de 2016 y se basó en 30,267 respuestas. La muestra fue equitativamente realizada por edad, sexo y es representativa de una población adulta que ve en pareja programas de televisión en plataformas digitales en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, India, Japón, Taiwán, Corea del Sur, Hong Kong, Emiratos Árabes, México, Chile, Colombia, Brasil, Argentina, España, Portugal, Turquía, Polonia, Italia, Alemania, Francia, Suecia, Noruega, Holanda y Dinamarca.