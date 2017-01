Paralizan obras del canal de Panamá

A finales de 2014 iniciaron las obras de ampliación del canal de conducción de aguas lluvias que bordea los barrios Panamá, San Fernando, Los Milagros, Amaneceres del Valle, Los Cocos, entre otros. El propósito del proyecto era mejorar la evacuación del alcantarillado pluvial que es abierto, desde la glorieta de La Terminal de Transporte hasta su desembocadura en el río Guatapurí.

Sin embargo, actualmente las obras en el conocido canal de Panamá están paralizadas y la comunidad denuncia que era algo que se veía venir porque desde el inicio del proyecto han reinado las quejas, reclamos y todo tipo de controversias ante las evidentes irregularidades en el proceso de construcción.

“La temporada de lluvias por las que atravesó Valledupar en el mes de octubre y noviembre fueron el detonante de esta mala obra: al piso se fueron las placas, se levantó la parte inferior del canal, uno de los puentes se vino abajo y de ese trabajo que beneficiaría a la comunidad no quedaron sino inconformidades y riesgos para la misma”, manifestó Álvaro Molina, líder comunitario.

Agregó que desde el inicio del proyecto fue insistente en los problemas que se vendrían al no tener en cuenta los colectores de agua lluvia del sector.

“Hablamos de puentes de alto nivel y de mejor calidad, pasamanos, además del no cerramiento del canal. A pesar de eso se inició la obra y hoy salió a flote lo que siempre manifestamos los líderes comunales. Claro, como no pertenecemos a la cúpula política, simplemente hablamos a oídos sordos”, aseguró Molina.

El trabajo de optimización del canal fue anunciado hace casi cuatro años, dentro de un paquete de obras de $29.580 millones, con los mayores aportes por parte de la Gobernación del Cesar para obras viales y espacio público, de acuerdo con los compromisos adquiridos para la cristalización del Sistema Estratégico de Transporte Público, Setp.

Los recursos fueron el resultado de un convenio interadministrativo con la Gobernación del Cesar, bajo la ejecución del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar, Siva (ente gestor del Setp).

El proyecto del canal debió haber sido terminado el 6 de febrero del 2016, pero a la fecha está inconcluso y con graves afectaciones en su estructura de concreto. Y según residentes del sector, desde hace tres meses las obras están paralizadas porque la lluvia destapó lo que ellos siempre han denunciado, fallas del contratista.

EL PILÓN conoció que en una reunión que llevó a cabo la constructora KMA, en su oficina ubicada sobre la calle 18 con carrera 21, la contratista les informó a los líderes comunitarios que el interventor de la obra trabajaría hasta el viernes 6 de enero.

“Yo me entero de la reunión por medio de una colega, ahí nos manifestaron que hasta ese día trabajaba la interventoría. La zozobra que queda luego de dicha reunión es que estamos en época de sequía y los problemas pierden peso, pero ¿qué pasará cuando vuelvan las lluvias? Así como vamos esa obra en temporada de lluvias estará igual y a la comuna dos regresará el peligro con las inundaciones”, manifestó Dency Navarro, delegada de la Junta de Acción Comunal del barrio San Fernando.

“Bajo ninguna circunstancia la población de la comuna dos recibirá unas obras que no nos brinde seguridad y bienestar, por eso exigimos que se tengan en cuenta los colectores de aguas lluvias que no se han construidos y no están contemplados aún”, agregó la líder comunitaria.

Expertos aseguran que los problemas en el canal de Panamá se deben a la ausencia de bases sólidas en hierro que fijen las placas de concreto a la superficie y la ausencia de estas facilitaron el desplazamiento de las placas con las primeras lluvias.

Las placas del fondo del canal, así como las paredes inferiores se agrietaron, provocando grandes afectaciones a la construcción que se adelanta desde finales del 2014.

Con la llegada del verano los barrios que colindan con el canal están un poco tranquilos porque no se van a inundar como ocurrió en la pasada ola invernal, pero saben que si no hay una pronta adecuación de las estructuras volverán los problemas.

“Pedimos al gobernador Franco Ovalle y a los entes como Contraloría y Personería que tomen control de la situación, que nos den respuesta sobre este problema que nos acompaña hace más de tres años, porque en ninguna de las reuniones han hecho presencia”, dijo Dency Navarro, delegada de la Junta de Acción Comunal del barrio San Fernando, en representación de los líderes comunitarios de los barrios de la comuna dos.

Pronunciamiento del Siva

Ante las quejas de los líderes comunitarios, el director de infraestructura del Siva, José Antonio Manjarrez, afirmó.

“Ahora lo que sabemos es que se presentaron fallas estructurales en las obras construidas y Siva contrató una asesoría de especialistas geotécnicos y estructurales para identificar el motivo de los daños y proponer soluciones a la obra.

En vista de que el municipio no ha construido los colectores pluviales que aliviarán los caudales en la calle 44 y que están contemplados en el plan maestro de drenaje pluvial, el Siva está construyendo obras complementarias para asegurarnos que el Canal de Panamá pueda cumplir la función como única infraestructura para la evacuación de aguas lluvias, en este sector de la ciudad”.

EL PILÓN conoció que el contratista KMA tiene la orden para paralizar la obra.

La otra obra del sector

Los trabajos que se adelantan en el sector del canal y la carrera cuarta son solo de pavimentación. Estos constan de dos calzadas a cada costado del canal de Panamá y un trayecto de la carrera cuarta, a cargo del Consorcio Maya vial 44-4. El cual, según el ingeniero residente José Eduardo Escobar Gil, se entregará en febrero, logrando así mejorar el tránsito de la terminal de transporte hacia la carrera cuarta.

“La obra está estimada para entregar en febrero, son dos kilómetros, aproximadamente, doble calzada de siete metros, contarán con espacio público y en la calzada norte lleva cicloruta”, precisó el ingeniero.

Línea de tiempo

Los problemas del canal de Panamá

– En 2014, luego de socializado el proyecto para intervenir el canal de conducción de aguas lluvias, un grupo de habitantes de la zona protestó atacando el cerramiento de la obra y pedía que el colector se hiciera con cubierta de concreto y no abierto, como finalmente se hizo a pesar de la inconformidad de la comunidad.

-Febrero de 2016, los vecinos del canal protagonizaron quejas y protestas por el arboricidio contemplado para las obras de ampliación.

-Abril de 2016, con las primeras lluvias se presentaron averías en más de 30 placas de concreto, facilitando el rebosamiento y posterior inundación en las viviendas del sector.

-Julio de 2016, uno de los puentes de la obra colapsó, dejando lesionada a una ama de casa y a su hija.

“Pedimos al gobernador Franco Ovalle y a los entes como Contraloría y Personería que tomen control de la situación, que nos den respuesta sobre este problema que nos acompaña hace más de tres años, porque en ninguna de las reuniones han hecho presencia”: Dency Navarro, líder del barrio San Fernando.

Puntos de vista

Yolanda Granados.

“Aquí llegan los ingenieros, toman fotos y se van, no hacen más nada en la obra. A veces lo miran a uno y hasta se ríen. Mi vivienda queda justo enfrente del canal y me he visto muy perjudicada, sobre todo en temporada de lluvias. Con respecto a la obra de pavimentación no hemos tenido inconvenientes pero ya es hora que el Siva haga algo en cuanto al canal”.

Homero Anaya.

“Nuestra preocupación siempre ha sido nuestras comunidades, el Siva siempre ha dicho que nosotros le hemos destruido las obras y es falso, lo que queremos y pedimos es calidad en las obras”.

Por Jennifer Polo / EL PILÓN