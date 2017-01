Pacientes con VIH de Cafesalud no reciben medicamentos

La EPS con más problemas es Cafesalud, que desde diciembre los pacientes de alto costo como de VIH y cáncer, no reciben medicamentos.

La Superintendencia Nacional de Salud estuvo en Valledupar para conocer de primera mano las quejas más frecuentes de los usuarios de las diferentes Empresas Promotoras de Salud, Eps.

Ana María Oñate Cuello, coordinadora del componente de participación social y de gestión diferencial de población vulnerable de la Secretaría de Salud Municipal, explicó que la Eps Cafesalud es la más denunciada por los usuarios.

“Las quejas que más están llegando por la prestación del servicio de las EPS tienen que ver con las autorizaciones de procedimientos de cirugía y exámenes. La EPS con más problemas y para nadie es desconocido es Cafesalud, en este momento tenemos unos pacientes de alto costo como de VIH y Cáncer, que están quejándose porque no les han entregado unos medicamentos que se deben entregar en unos periodos mensuales”, indicó Ana Oñate Cuello.

“El tratamiento no está siendo suministrado desde el 16 de diciembre del año pasado, yo tengo unos retrovirales de alto costo, que si no son suministrados en su debido momento la salud de uno se va deteriorando, sabemos que Cafesalud está atravesando un problema mayúsculo financiero pero eso no es excusa para que no tengamos los medicamentos, yo estoy exigiendo de manera inmediata que nos hagan el traslado a otra EPS. No nos están dando ninguna atención, simplemente están diciendo que no hay musculo financiero”, dijo un paciente de VIH que solicitó mantener su nombre en reserva.

La Supersalud y la Eps Cajacopi llevaron a cabo una capacitación a los usuarios de las Eps en Valledupar para que conozcan de sus deberes y derechos frente al sistema general de seguridad social en salud.

“El año pasado hicimos un consolidado de 672 quejas que se habían recepcionado dentro del municipio de Valledupar, con una capacidad resolutiva positiva que llegó al 88%. Las dimensiones que son más afectadas en estos momentos es salud ambiental, las personas se quejan mucho por aguas negras, por perros y demás situaciones ambientales, pero también de la prestación del servicio que son casi el 60% de las quejas”, precisó la funcionaria de la Secretaría de Salud.

