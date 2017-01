A oscuras por falta de alumbrado público

De discusión en discusión viven los residentes de la calle 29 con carrera 30 porque a pesar de las recurrentes solicitudes no han tenido respuesta favorable para mejorar el alumbrado público de este sector de la capital del Cesar.

Karen Jiménez, una de las afectadas, me manifestó que se vio obligada a instalar una lámpara de alta potencia en las afueras de su vivienda para evitar que la calle quede en penumbras.

“Quieren que conecte los cables de la lámpara a mi contador, no entiendo porque si ellos no están prestando servicio en esta cuadra, pero a uno si le toca pagar como si lo prestaran, esta cuadra es muy peligrosa, aun con la luminaria que instalé, no me quiero imaginar sin ella”, dijo la mujer.

Moradores del sector piden a la administración que ordene la pronta instalación de las luminarias a la Concesión de Alumbrado Público, porque están pagando por un servicio que no se les está prestando.