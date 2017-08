Orlando Rangel, el voceador que bendice a sus compradores

Orlando Rangel, el hombre que lleva 17 años vendiendo periódicos en la carrera 19 con calle 7c de Valledupar. Joaquín Ramírez.

Orlando Rangel Hernández tiene 79 años de edad, de los cuales ha dedicado 17 a la venta de periódicos en Valledupar y uno de sus principales productos es el diario EL PILÓN, periódico líder en la región.

Este hombre nació en Ricaurte, corregimiento de Guamal, Magdalena, el 11 de diciembre de 1938, pero asegura que se siente más vallenato que los nacidos en la tierra de la caja, guacharaca y acordeón.

“Yo llegué en agosto de 1960, tenía 19 años de edad, recuerdo que 18 meses antes me tocó pagar el servicio militar para poder tener la libreta”, contó Orlando, quien orgullosamente expresó que su firma estuvo en el papel donde los dirigentes políticos de esa época iniciaron la creación del departamento del Cesar en 1967.

Entre los trabajos que ha desempeñado el señor Orlando, está el de administrador de fincas, celador y servicios generales. “Recuerdo que mi primer trabajo fue en una arrocera en Valencia de Jesús, luego me fui con un paisano para el Alto de la Vuelta, donde me desempeñé como administrador en varias fincas arroceras y allá hice mi ranchito”, dijo este hombre, a quien jamás le faltó el trabajo y nunca tuvo miedo a lidiar con nuevos oficios.

En el 2001 se fue a vivir en el Alto de la Vuelta, donde tuvo un accidente que le hizo bajar el ritmo laboral. “Por andar cortando las ramas de unos palos de mango me caí y me fracturé la columna, esto me impidió trabajar en cosas pesadas, fui donde el doctor William Gutiérrez, que me mando un excelente tratamiento y me operó”, recordó.

Desde ese momento, Ono Yolanda, hija de Orlando, le recomendó vender periódicos debajo de un gran árbol que está al frente de la droguería que ella administraba, en la carrera 19 con calle 7C. “En este puesto se sentaba una muchacha pero ella enfermó y más nunca volvió, entonces mi hija que trabajaba en la droguería me abrió un campito y desde entonces estoy acá”, relató.

Un día normal para este veterano voceador inicia a las 3:00 de la mañana, a esa hora se hace un café e inicia la primera oración de la mañana. “Siempre me encomiendo a Dios, le doy gracias por mi salud y las de mi esposa y mis ocho hijos, también le pido por mi familia y que pueda vender muchos periódicos”, expresó.

A las 6:00 de la mañana inicia el recorrido en su bicicleta y la primera parada es el diario EL PILÓN, donde busca los periódicos que venderá en el transcurso del día, luego se dirige a las oficinas de otros medios impresos de la ciudad.

“Después de tener todos los periódicos empiezo a hacer un pequeño recorrido por los barrios Ciudad Jardín, Los Ángeles, Arizona y Los Músicos, mucha gente me compra, ya me conocen”, contó.

Según don Orlando, la mejor arma para vender es la sonrisa y bendecir a los compradores. “Me gusta contarles a las personas que van a comprar lo que está pasando en el día y les hago recomendaciones. Por lo general, en esta zona a la gente le gusta los periódicos formales como EL PILÓN que tiene información clara y es más sensibles a la hora de informar sobre un muerto, que es lo que más busca la gente”, explicó.

Este voceador es feliz con lo que hace y asegura que los mejores días para él son los domingos, porque a pesar de que los periódicos son más costosos los vende con mayor tranquilidad. “Vivo feliz, todo el mundo sabe dónde encontrarme, los negocios que están en la carrera 19 N con calle 7c, siempre han sido muy respetuosos conmigo y me estiman así como yo a ellos, lo esencial es dar respeto y amor para recibir”, concluyó.

Por Sara Maestre DiazGranados/EL PILÓN