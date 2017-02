Omar Geles, no tiene rival

Por: Jorge Nain





En el folclor vallenato se han dado históricas piquerias de cantautores y músicos; entre otras podemos resaltar aquella legendaria entre Lorenzo Morales y Emiliano Zuleta Baquero que dio origen al inmortal tema ‘La gota fría’; otra que por los años setenta tuvieron Enrique Díaz y Rugero Suarez, en la que se dijeron hasta de que se iban a morir; también a mediados de la década de los ochenta Diomedes Díaz tuvo un breve enfrentamiento con el cantautor Miguel Herrera. En casi todas estas ha existido un denominador común, y es que uno de los dos contrincantes supera al otro ostensiblemente en nombre o fama; algunos dirán que también en calidad.

Por estos días hemos venido escuchando un enfrentamiento musical que a mi juicio no le hace ningún bien a nuestra música y que ha pretendido revivir aquellas piquerias, pero que en esta época no son de buen recibo por esta patria donde ahora se respiran vientos de paz.

Con el tema de la declaratoria del Vallenato como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la Unesco, son muchos los que quieren pescar en rio revuelto, entre otros algunos artistas que le vienen señalando a otros cuál es el camino que deben seguir, cuál es el tipo de musica que deben componer e interpretar, con el sofisma de que se convertirán en los sepultureros del folclor que se encuentra en vía de extinción.

La piquería que se viene dando entre el compositor Iván Ovalle, quien ha compuesto ya varios temas en contra de su colega Omar Geles, no tiene unos fundamentos serios, ni sólidos y más bien parece que el primero busca revitalizarse musicalmente a costillas del segundo, quien lleva más de veinte años posicionado entre los artistas más completos de Colombia, pues a Omar la ha ido super bien: como Acordeonero, se coronó Rey Vallenato en todas las categorías y Rey de Reyes aficionado; hoy es uno de los grandes favoritos para coronarse Rey de Reyes en la versión 50 del Festival; como compositor lleva varias décadas ubicado entre los mejores del país; tanto en el género vallenato, como en otros en que se ha atrevido a incursionar.

De otra parte del compositor Iván Ovalle no podemos desconocer que en su juventud contribuyó con varias de sus obras al engrandecimiento de la música vallenata, pero que no se le acerca en lo más mínimo a la obra de músico completo que ha realizado Omar Geles, tanto para el vallenato, como en general para la musica colombiana; por ello me parece que mal hace este último en responderle las diatribas al primero, porque al parecer solo busca figuración y protagonismo.

Le he escuchado a varios conocedores del vallenato que Omar Geles Suárez es el Calixto Ochoa Campo de esta época, lo cual no me parece exagerado, si tenemos en cuenta la versatilidad de ambos y especialmente la facilidad para adaptar su música a los gustos de las diversas generaciones.