¡Ojo!, estar sentado más de dos horas perjudica su salud

Estar sentado resulta cómodo mientras usted haya tenido una jornada en constante movimiento, pero este momento preocupa a la comunidad médica internacional, ya que es considerado un comportamiento sedentario.

Si usted está frente a un computador, teléfono e incluso si usted mantiene una conversación mientras está sentado, entre otras cosas, resultaría perjudicial para su salud.

La Universidad de Columbia, Nueva York, realizó una investigación en la que argumenta que pasar mucho tiempo seguido en estas conductas es considerado un sedentarismo, según el estudio si usted permanece entre 8 y 10 horas al día sentado, sería una causa de mortalidad.

Recomendaciones

Si usted trabaja en una oficina o permanece frente a un computador, teléfonos etc, cambie de posición, camine, realice movimientos que favorezcan a su organismo, levántese de su silla, cama o mueble, cada 30 minutos.

Más del 60 por ciento de las personas en todo el mundo pasan más de tres horas al día sentados sin moverse y este tiempo es el responsable del 3,8 por ciento de la mortalidad en el mundo, por lo menos 433.000 muertes al año han sido registradas.

Un estudio realizado por The journal of the European Association for the Study of Diabetes y realizado por la Universidad de Maastricht, argumentó que cada hora de sedentarismo se asocia con un 22 por ciento más de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2.