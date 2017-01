Nuevo Milenio, un barrio marcado por el desarrollo

El barrio Nuevo Milenio cumplirá 18 años de creado. Foto: Leonardo Alvarado

“Transcurrieron casi 15 años para que los habitantes de Nuevo Milenio tuviéramos la certeza de que poseíamos un bien material, casas que construimos con sacrificios podían ser destruidas al desalojarnos de los predios que solo hasta hace dos años nos fueron legalizados”, manifestó Héctor Lobo Angarita, uno de los fundadores del barrio Nuevo Milenio.

Así fue. En 1998 un grupo de familias de diferentes sectores de la ciudad decidieron invadir un terreno en el barrio Villa Fuentes, propiedad de la familia Morelli, sector en el que permanecieron cerca de dos meses porque gracias a un procedimiento de desalojo que dejo varios heridos y la muerte de ‘La Muñe’, una líder comunitaria del sector en enfrentamientos de la comunidad con la Policía, los invasores se dieron por vencidos y fueron sacados del lugar.

Tiempo después, un 24 de septiembre de 1999, estas familias lograron asentarse en la margen derecha del aeropuerto Alfonso López Michelsen, que en ese momento pertenecía a la empresa Minerexpo.

Los habitantes poco a poco fueron levantando sus viviendas, instalando por su cuenta los servicios públicos como el agua y la energía, años después durante el gobierno del alcalde Jhonny Pérez, hubo un nuevo intento de desalojo que fracasó y dejó varios damnificados.

Según manifestó Polo Angarita, los propietarios y la administración municipal iniciaron una nueva diligencia que no se dio, “En ese momento ya estaba el comandante Chitiva, quien solicitó para sus hombres un seguro para volver a meterse en este sector, ya que en la diligencia anterior habían quedado varios heridos y una persona muerta, pero no le fue concedido”.

Pero fue el exalcalde Elías Ochoa quien logró negociar los terrenos donde hoy viven cerca de 4.000 habitantes del suroriente de Valledupar. Y en el 2015 con mucha alegría y esperanza inició en firme el desarrollo de esta comunidad.

El municipio de Valledupar, mediante convenio interadministrativo con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través de Fonvisocial, desarrolla el proyecto de mejoramiento de vivienda integral en el barrio Nuevo Milenio, logrando el bienestar de sus moradores.

El proyecto tuvo una inversión de 7.500 millones con el que se mejoró la calidad de vida de las familias que habitan en este sector permitiéndoles la legalidad de sus viviendas, servicios públicos, urbanismo, pavimentación de todas las calles, espacio público, entre otros.

Aldemar Surmay, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Nuevo Milenio, manifestó que este proyecto fue de vital importancia para los habitantes del sector.

“Nos permitieron el acceso a los servicios públicos, agua potable, saneamiento básico, así como la construcción de equipamientos sociales de salud, educación, atención social; la construcción de la infraestructura vial, que han mejorado las condiciones de movilidad y conectividad de nuestro barrio”.

Hoy por hoy, Nuevo Milenio se constituye como un barrio con un desarrollo evidente que lucha cada día por derribar de la mente de los vallenatos el paradigma del peligro.

“La inseguridad se vive en todas partes, en Nuevo Milenio vivimos personas de bien no podemos tapar el sol con las manos ni negar que aquí no se presentan hechos de inseguridad. Pero no somos solo eso, también hay gente decente, honesta, trabajadora, pujante y emprendedora”, dijo Neira Guerrero, habitante del sector.

En el 2015 el barrio Nuevo Milenio fue beneficiario del proyecto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que permitió la legalización del predio que fue invasión durante 15 años.

FICHA TECNICA

Posición geográfica

Limita al Norte: Villa Fuente

Sur: Mareigua

Este: Tierra Prometida

Oeste: Aeropuerto

767 casas

Estrato 1

Actividad económica: comerciantes

4.000 habitantes.

Personaje

Luis Alberto: pescador de vida

Hay un conocido proverbio chino que dice: “Regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día, enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida”, eso fue lo que le dejó su padre a Luis Alberto Cabrera, un hombre de 43 años que ha dedicado su vida a la pesca.

Aprendió viendo a su padre, asegura que desde los nueve años aprendió a tirar la atarraya con la que ha educado a sus cuatro hijos. Su trabajo le ha permitido levantar su hogar y construir su casa.

“Yo vivía en una finca del lado de Los Brasiles, ahí crecimos, pero nos criamos en San Diego, salíamos a pescar con mi padre desde muy temprano, así aprendí lo que hoy me da de comer”, manifestó Cabrera.

No es una tarea fácil, largas jornadas que inician en la madrugada y culminan al caer la tarde. Una labor que se ha visto desplazada en este departamento por la contaminación del río Cesar, lo que ha reducido en gran medida los ingresos de los pescadores que se han visto obligados a ejercer otros trabajos para obtener el sustento diario para sus hogares.

“Aquí ya no se puede pescar, nos han hecho un daño irreparable no solo a nosotros como trabajadores del sector pesquero, sino a la ciudad con la contaminación del río, nos tenemos que trasladar a otras regiones para poder trabajar, no podemos hacerle daño a la gente pescando aquí cerca”, lamentó el pescador.

Tirado en la terraza de su casa con dos atarrayas colgadas de frente, una en la ventana y otra en la reja, asegura que ha educado a sus hijos pescando o tirando pico.

“Yo he trabajado en la pesca y tirando pico por ahí, en la calle también. Yo me le mido a todo menos a robar”, aseguró este hombre que aprendió hace 20 años a tejer y arreglar las atarrayas con las que saca bocachico, bagre, mojarra, comelón y más peces en el corregimiento de Mariangola.

Pese a que sus hijos no heredaron su labor, cada uno de ellos busca en el estudio una salida a las dificultades, la mayor de sus cuatro hijos es enfermera, los otros tres están cursando el bachillerato.

Como su padre, Luis Alberto quiere enseñare a sus hijos y otros familiares lo importante de enseñar y no dar, en medio de las dificultades les inculca el valor de la honestidad y a trabajar para conseguir las cosas. “Vea, uno ve y escucha unas cosas… Ahora enseñan a la juventud a ser delincuente… pero eso es una carrera cortica que no deja nada. Por eso le digo a mis hijos que estudien todo lo que puedan”, manifestó Cabrera mientras terminaba una de las atarrayas de nylon con las que trabaja.

“Yo he trabajado en la pesca y tirando pico por ahí, en la calle también. Yo me le mido a todo menos a robar”

Por Ariadne Osorio Ponce / EL PILÓN

ariadneosoriop@gmail.com