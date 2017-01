Nuevo capítulo en caso de concejales de Chiriguaná

A pesar de haber ocupado el primer lugar en el concurso de méritos, Pedro Miguel Peinado no se ha posesionado como personero de Chiriguaná. EL PILÓN / Archivo.

La Procuraduría Provincial de Valledupar absolvió, en fallo de primera instancia, a los siete concejales de Chiriguaná quienes fueron investigados por presuntas irregularidades en la elección del personero municipal de esa población.

La denuncia fue interpuesta desde que los ediles escogieron a Luzoan Caro Padilla, como personera, pese a que no tenía el mayor puntaje en el concurso de mérito adelantado por la Universidad de Cundinamarca. La queja ante la oficina del Ministerio Pública fue presentada por Pedro Miguel Peinado, quien resultó ganador del concurso.

La semana anterior fue el órgano de control que decidió no sancionar a Walter García Machado, Iván Cadena Rivera, Néstor López Salazar, Jaime Cadena, Miguelina Orta Montecristo, Alez Galvis Barragán y a Alejandro Malkun Oyaga, porque consideró que la universidad encargada del concurso de mérito no cumplía con la capacidad para realizar el proceso y por eso indujo a que los concejales cometieran un error.

Ahora, Pedro Miguel Peinado denunció que desde el 29 de diciembre de 2016 solicitó copias del fallo a la Procuraduría Provincial de Valledupar y a la fecha no se lo han entregado.

“Me exigieron que debía hacerlo por escrito y después que así lo hice me negaron las copias porque el procurador estaba de permiso el 29 y 30 de diciembre de 2016 y no hay secretario en la Procuraduría que pudiera hacerlo; me indicaron que volviera el lunes 2 de enero de 2017 y me dijeron que aún no ha llegado el procurador, que se les olvidó decirme que el permiso también incluía al día lunes. Las copias son vitales para presentar recurso de apelación que vencía el 30 de diciembre pasado”, acotó Peinado.

Los siete concejales enfrentan además investigación de carácter penal en la que ya se surtió la audiencia de imputación de cargos, donde fueron señalados como posibles responsables de los delitos de prevaricato por acción en concurso con fraude a resolución judicial, a título de dolo.

La elección de Luzoan Caro Padilla fue suspendida en junio del año pasado por un fallo emitido por el Juzgado Civil del Circuito de Chiriguaná, con el cual también exhortó al Concejo Municipal a retomar la lista de elegibles para ocupar ese cargo y posesionar a quien tuviera el mayor puntaje.

