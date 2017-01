Nuevo brote ‘ataca’ a los habitantes de Valledupar

Evite el contacto con el paederus irritans, su piel podría sufrir grandes problemas. EL PILÓN / Referencia.

Durante los últimos días se han registrado brotes en la piel en diferentes comunas de Valledupar, que estarían relacionados al tener contacto con un animal.

Se trata del paederus irritans, que tiene la apariencia de una hormiga pero posee un mecanismo diferente de ataque, la irritación producida por dicho insecto no es debido a una picadura, se produce en el momento en el que las víctima lo aplasta sobre su piel, este segrega una sustancia urticante que utiliza cuando se siente amenazado, lo que al final se convierte en veneno, causando afecciones tópicas graves.

Los cambios climáticos, especialmente la humedad, son el momento preciso en el que el coleóptero o insecto puede ser encontrado en las calles de la ciudad y puede confundirse fácilmente con una hormiga.

Expertos recomiendan que en el momento en el que se encuentre con dicho insecto este se remueva suavemente con un papel y luego lavarse con agua o colocarse un trapo fresco para evitar ser otro más de los afectados.

“De un momento a otro amanecí con un sarpullido en el brazo, no me rascaba pero su aspecto es muy feo, enseguida me apliqué una crema que me recomendó el doctor y a los cuatro días ya estaba un poco mejor”, contó Kettys Cambronell, una de las afectadas.

Recomendaciones

Es información relevante mencionar que el paederus irritans es atraído por las luces, por esto es de vital recomendación dormir a oscuras, para evitar la presencia del insecto en sus habitaciones, también es importante fumigar o utilizar insecticidas en los hogares vallenatos.

Además, deben mantener las ventanas cerradas para que los insectos permanezcan fuera de los hogares. También hay que abstenerse de aplastarlas, lavar la ropa a fondo y por separado.

“Se trata de una dermatitis que sin tratamiento puede llegar a durar entre dos o tres semanas. Con tratamiento el proceso es menor”, aclaró Hernán Moya Jaimes, médico neuro cirujano endovascular.

Por último, no dude en acudir al médico si es afectado por el paederus irritans.

Por Jennifer Polo / EL PILÓN