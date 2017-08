Un nuevo aire para los reintegrados

Una oleada de noticias buenas se registra en estos días. Siete de cada 10 excombatientes de las Farc volverán a estudiar, a través de una iniciativa educativa, que permitirá que más de 4.500 excombatientes estudien y participen activamente en procesos de transformación social en el sector rural. Los datos indican que el 68 % del total de los estudiantes espera terminar sus estudios de básica primaria y el 21 % terminarán la básica secundaria. La mayoría de los estudiantes (80 %) son mujeres y hombres entre los 18 y 28 años de edad.

También los beneficios, estímulos y prerrogativas que otorga la Ley de Reclutamiento sancionada ayer por el Presidente Juan Manuel Santos, cuya norma prevé, entre otros aspectos, amnistía para casi un millón de remisos, garantía de cupos en el Sena, reducción del servicio de 24 a 18 meses, máxima edad para prestar servicio 24 años, y límite a la cuota de compensación militar.

Pero una noticia que queremos destacar es la acreditación que recibieron en Valledupar 451 personas de parte de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), que oficializa que cumplieron con todos los requisitos de su proceso de reintegración a la sociedad.

Estas personas se sumaron a otro grupo de hombres y mujeres que ya habían cumplido dicho proceso, luego de pertenecer a grupos armados ilegales, llegando a 965 los reintegrados que han culminado de manera exitosa la ruta establecida por la Agencia.

Valoramos que más de 900 personas hayan dejado las armas y con entereza y voluntad se hayan dedicado a trabajar por sus comunidades, formarse, explorar sus talentos, desarrollar sus habilidades y oficios, recomponer sus vidas y recuperar sus familias, para cerrar un ciclo y para darle paso a un nuevo comienzo.

Este logro es de reintegrados de los departamentos del Cesar y La Guajira, de los cuales el 79 % son hombres y 21 % mujeres, y la mayoría se ubica entre los 26 y 40 años. El proceso es significativo porque terminaron ciclos que por culpa del conflicto armado nunca iniciaron o no terminaron, como estudiar el bachillerato o estudiar una carrera técnica o profesional. No en vano el 19 % terminó sus estudios de bachillerato y el 9 % de básica primaria. Y de estos el 60 % realizó estudios complementarios con el fin de fortalecer sus habilidades de formación para el trabajo (cursos de manipulación de alimentos, emprendimiento, gestión avícola, mecánica, contabilidad, etc.), 16 % obtuvo un título como técnico y 14 % está semicalificado.

Son hombres y mujeres que tomaron un segundo aire para seguir la vida, que se dieron una nueva oportunidad para formar parte de la sociedad de manera legal.