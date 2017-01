Nuevas invitaciones recibieron Reyes Vallenatos del Acordeón, Canción Vallenata Inédita y Piqueria

Almes Granados Durán.

En acto cumplido en el Parque de la Leyenda Vallenata ‘Consuelo Araujonoguera’ la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata ‘Consuelo Araujonoguera’ entregó las invitaciones a varios Reyes Vallenatos del Acordeón, Canción Vallenata Inédita y Piqueria, correspondiéndoles el honor a Náfer Durán Díaz, Alberto Rada Ospino, Almes Granados Durán, Juan José Granados Córdoba, Harold Rivera Febles, Sergio Moya Molina, Andrés Beleño Paba y José Félix Ariza Vega.

Estos eventos se han venido cumpliendo dentro del cronograma establecido con los Reyes Vallenatos del Acordeón, Canción Vallenata Inédita y Piqueria para que se inscriban para los concursos Rey de Reyes, dentro del 50º Festival de la Leyenda Vallenata que se realizará del 26 al 30 de abril.

El agradecimiento de los invitados fue general porque se les expresa la importancia que tienen para la entidad rectora del vallenato en Colombia, y se les convoca a participar en esta competencia, donde también tendrán cabida los concursos de acordeón infantil, acordeón juvenil, acordeón aficionado y de piloneras

Palabras de los Reyes Vallenatos

Dentro del acto cada uno de los Reyes Vallenatos al recibir la invitación manifestaron sus palabras de fe y confianza en el acontecimiento musical que se avecina en Valledupar.

Náfer Durán Díaz. Es excelente la invitación debido a que les da la mayor importancia a las personas que abrimos el camino para que el vallenato clásico saliera adelante. Hace días en una puya dije que quisiera participar, pero a mis 84 años no estoy para esos trotes. Eso si, me alegra que esa iniciativa de Consuelo Araujo, ‘La Cacica’, llegue a 50 años y con la bandera de la victoria”.

Alberto Rada Ospino. Este regalo de la réplica de la corona es fenomenal y me abre el espíritu. Como quisiera participar ya que he sido un luchador por excelencia, pero la edad, y mi estado de salud no me lo permiten, pero eso si les deseo los mejores triunfos a todos. Desde la distancia los apoyaré”.

Almes Granados Durán. “Se avecina el compromiso más grande de mi vida como acordeonero, y con el favor de Dios lo asumiré como debe ser, como todo un Rey Vallenato. Confirmo que estaré presente en el Rey de Reyes del 50º Festival Vallenato, certamen que llamará la atención de toda Colombia durante sus cinco días”.

Juan José Granados Córdoba. “Maravilloso detalle de esta invitación y como Rey Vallenato estoy dispuesto a seguir adelante y a representar con altura a mi dinastía, al lado de mi tío Almes. Hay mucha expectativa por este evento que tendrá en las tarimas a los mejores. Este es el verdadero vallenato”.

Harold Rivera Febles. “Gracias a la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata por esta invitación y espero que todos mis colegas se motiven para hacer de este acontecimiento vallenato lo más grande teniendo en cuenta que serán los 50 años del Festival de la Leyenda Vallenata. Que bonito volver al Parque de la Leyenda Vallenata que estrené con mi corona en el 2004”.

Sergio Moya Molina. “Aplaudo esta iniciativa de la invitación y siempre ha sido nuestro de deseo que el Festival Vallenato crezca. Me estoy preparando para participar y respaldar a la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, y a los seguidores de mis canciones, A mis compañeros compositores ganadores que vengan a inscribirse para que la competencia sea la más atractiva y deje huella”.

Andrés Beleño Paba. “Los ganadores de la piqueria estábamos esperando esta ocasión para darle el realce que merece la modalidad. Ya estoy preparado y que mis compañeros afinen el cerebro y la lengua porque voy con todo”.

José Félix Ariza Vega. “Estaba ansioso en recibir la invitación y ratificar el compromiso que tendremos por primera vez los ganadores del concurso de la piqueria. Será el duelo Rey de Reyes más emocionante que nadie se querrá perder. A mis amigos verseadores los invito a inscribirse”.