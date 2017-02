“No quiero limitarme a quedarme en un mismo círculo”: Silvestre Dangond

Esta es la carátula de ‘Gente valiente’, el nuevo compacto de Silvestre Dangond. EL PILÓN / Cortesía.

Con su familia como eje principal, Silvestre Dangond aparece ante el público seguidor de su música en esta nueva etapa que emprende con ‘Gente valiente’, su más reciente producción discográfica.

Consciente del giro que dio a su estilo, alejándose del vallenato natural al que tenía acostumbrado al ‘silvestrismo’ y a los amantes del género, el cantante nacido en Urumita, La Guajira, aseguró estar seguro de haber emprendido un camino que lo saca de su “zona de confort”, para explorar mercados en otros países de Latinoamérica.

“He sido valiente muchas veces y esta vez no es la excepción, creo que atreverse a tocar puertas, a salir de la zona de confort, a conquistar otros mercados es de valientes, porque lo primordial y mucha gente piensa en cuidar lo que tiene. El hombre soñador no tiene límites”, dijo Dangond, ayer en rueda de prensa en Bogotá.

Con este, su álbum número 11 de estudio, que tiene la participación del productor Andrés Castro, guitarrista y productor del cantante Carlos Vives, Silvestre imprimió “nuevos sonidos, ritmos, letras y una mezcla latina”.

“Ha sido un cambio, pero el 95 % de las mujeres están felices porque este es un disco lleno de amor y energía positiva. Como todo cambio siempre hay choques, si no hubiese estado preparado para esto, no me hubiera atrevido a realizar ‘Gente valiente’”, argumentó.

El compacto incluye 14 canciones, fue grabado entre Valledupar, Barranquilla, Bogotá (Colombia), Miami y Los Ángeles (Estados Unidos), ‘Gente valiente’ consolida un sonido actual que mezcla el acordeón del vallenato tradicional y le da una nueva dirección que se ve representada en canciones como ‘Materialista’, tema en el que colaboró Nicky Jam.

“No quiero limitarme a quedarme en un mismo círculo, complaciendo al mismo público, cuando sé que Dios me ha dado un talento para exponerlo en muchas partes. Soy ejemplo para muchas personas, pero limitarme por quedarme en lo mismo no era lo que deseaba mi corazón, por eso estoy con ‘Gente valiente’”, acotó Dangond.

En dicho encuentro con los medios del país, el intérprete de ‘Ya no me duele más’ afirmó que su primer compacto salió al público cuando él tenía 22 años y después de casi 15, quiere encontrar nuevos seguidores, sin descuidar a quienes lo siguen desde que comenzó.

“Yo necesito renovar, conquistar una nueva generación que me acompañe en esto, en los próximos 18 años que me quedan en la música, porque yo a los 55 años no voy más, me retiro como ya lo anuncié. Ya tengo 15 años de carrera, ahora necesito conquistar otro público, no quiero envejecer con el público porque siempre me quiero sentir juvenil”, señaló.

En la capital del país, Silvestre se refirió también a las críticas hechas a su nuevo disco. “Es importante que entiendan el propósito del álbum. Cuando hice ‘Sigo invicto’, fue para engrandecer el folclor (vallenato), ahora ‘Gente valiente’ es una propuesta totalmente distinta, ‘Gente valiente’ describe quién es Silvestre hoy en día, desde la forma de ser hasta de cómo me visto. Lo más importante es que hagamos historia, que los colombianos se sientan orgullosos de este álbum. Yo les pido que me dejen llevar este mensaje al mundo. Yo soy consciente, sabía que iba a causar polémica y opiniones distintas, pero si no estuviera preparado no hubiese hecho ‘Gente valiente’”, puntualizó.

Sobre su espectáculo, mañana sábado en el lanzamiento en vivo en el sur de Valledupar, explicó que “va a ser un espectáculo muy bonito, tengo la certeza de que así va hacer”.

El súper lote de Nando Marín, como lo han referenciado los organizadores del concierto, es un escenario que tiene más de 23 mil metros cuadrados para el público, en el que habrá una logística para albergar cerca de 50 mil personas.

El mánager de Silvestre, Carlos Bloom, entregó una serie de recomendaciones luego de reunirse con las autoridades administrativas y policivas del departamento del Cesar.

Por ejemplo, las puertas para ingresar al sitio se abrirán a partir de las 4:00 de la tarde, habrá 20 accesos permitidos a la Zona Valiente General, por la carrera 27; mientras que las personas con boletas VIP tendrán la opción de acceder por la carrera 29 de la Urbanización Don Carmelo, de igual manera lo harán los integrantes de medios de comunicación e invitados especiales.

Repertorio

1 – ‘Ya no me duele más’ – Silvestre Dangond

2 – ‘Materialista’ (con Nicky Jam) – Nacho Mendoza

3 – ‘Es mentira’ – Silvestre Dangond

4 – ‘Lo que a mí me gusta’ – Silvestre Dangond

5 – ‘Lola’ – Silvestre Dangond

6 – ‘Demasiado tarde’ – Kanny García

7 – ‘Alucinaciones’ – Julio Oñate Martínez

8 – ‘Ella’ – Silvestre Dangond

9 – ‘Somos culpables’ – Gyanco Gómez

10 – ‘Vivir sin ti es imposible’ – Omar Geles

11 – ‘Por un beso de tu boca’ – John Mindiola

12 – ‘Te como a besos’ – Wilfran Castillo

13 – ‘Yo solo quiero’ – Omar Geles

14 – ‘Ya no me duele más’ (con Farruko) – Silvestre Dangond

“Hay una canción (‘Por un beso de tu boca’) que me recuerda a la época de Kaleth Morales, por eso cuando la estaba grabando expresé el cariño que tuve por él. Fue un amigo mío, inseparable y que siempre extraño”.

La Secretaría de Gobierno Municipal, a través de la oficina de Espacio Público, será la encargada de expedir los permisos a los vendedores de comidas rápidas y bebidas, que decidan ejercer su actividad económica en las afueras del evento musical.

Por Carlos Mario Jiménez

Carlos.jimenez@elpilon.com.co