“No queremos llegar a otros países grabando otro género”: Peter Manjarrés

Claro mensaje envío Peter Manjarrés a las nuevas generaciones en la rueda de prensa, que lideró en Valledupar, para presentar su nuevo compacto y que además sirvió como reencuentro con su excompañero Juan Mario De la Espriella.

El cantante nacido en Valledupar entregó al público su producción número 17, ‘Lo que tú querías, un vallenato’, desde 1999 cuando debutó con ‘Juancho’ De la Espriella con el álbum ‘Una nueva generación’.

A la presentación oficial para los medios de comunicación, Manjarrés llegó luciendo una camiseta azul y un pantalón blanco. Sentado sobre una pequeña silla y demostrando seguridad al hablar, Peter aseguró que la única finalidad con este compacto, que incluye 14 canciones, es hacer un llamado para que sus colegas “graben vallenato”.

“El vallenato no tiene cuando acabarse, tiene historia, es lo que identifica con los colombianos. Todos los fines de semana, no solo Peter y ‘Juancho’, muchos alegran las fiestas de este país. Ojalá los medios apoyen este CD porque estamos defendiendo el vallenato, llevando un mensaje a las nuevas generaciones porque estamos en la mitad, no somos ni viejos ni jóvenes, pero sí necesitamos que la juventud coja ese camino”, indicó.

‘Lo que tú querías, un vallenato’ puede encontrarse en las diferentes discotiendas del país y además en las plataformas de streaming y descarga digital.

Peter lamentó el fallecimiento de Martín Elías, por eso señaló que a la canción ‘Que me perdone el amor’ no le hizo publicidad para que no se prestara para malos entendidos, especialmente porque no quiso aprovechar la desaparición del hijo de Diomedes Díaz para llegarle al público.

“Hubo una pérdida muy grande como fue Martín Elías porque hacía vallenato como nosotros, al él morir necesitamos y ojalá nacieran 10 Martín Elías en Valledupar, pero que hagan música vallenata. Eso es lo que queremos, por eso pueden contar con nosotros; en asesoría y hasta si nos gusta la canción la grabamos juntos”, recalcó.

Explicó que respeta la práctica de otros cantantes que hacen dúos con artistas de otros géneros para trascender a distintos países, y precisó que de la única manera que quiere internacionalizarse es con ‘Lo que tú querías, un vallenato’.

“Yo se cantar vallenato y ‘Juancho’ tocar vallenato, no fuimos a una universidad a aprender a cantar pop; una sola golondrina no hace verano, necesitamos que todos los que aman la música vallenata la hagan. No queremos llegar a otros países grabando otro género, hay artistas y es respetable porque no tengo nada en contra de quienes quieran intentarlo”, señalo ‘El Caballero’.

En el nuevo disco aparecen autores como Aurelio ‘Yeyo’ Núñez, Omar Geles, Felipe Peláez, Iván Ovalle, ‘Franco’ Argüelles, Neil Pertuz, Luis Egurrola, Sergio Luis Rodríguez, Daimer Sierra, Hernando Marín, ‘Juancho’ Polo Valencia y Richard Daza. Así como Julio de Ossa Jr., el debut de Carlos Mario Parra y Diego Daza.

Entre las revelaciones hechas por Peter Manjarrés está que a futuro, sin saber cuándo lo haga, tiene la idea de grabar un mínimo de ocho y un máximo de 10 canciones por compacto. “Era un secreto, pero hoy lo revelo, lo hablé con ‘Juancho’ y él está de acuerdo”.

El intérprete de ‘Un vallenato’ llegó a Valledupar en vuelo chárter, procedente de Bogotá donde celebró su cumpleaños con su familia y amigos, aterrizó en el Aeropuerto Alfonso López y después encabezó una improvisada caravana con seguidores que lo acompañaron hasta las instalaciones de la emisora Olímpica Stereo. Una vez terminada su visita a la estación radial, se dirigió a la casa de su mamá Imelda Romero para cambiarse de vestuario y después llegar al hotel Sonesta, donde entregó declaraciones sobre su más reciente producción, la primera con el respaldo de Sony Music.

El desgaste de las grabaciones

Por las ventas de 10.000 copias, a Peter Manjarrés y a Juan Mario De la Espriella, la disquera Sony Music les entregó disco de oro. El hecho, para los artistas es destacado cuando hoy, las redes y la fácil ‘digestión’ de la música, hacen más duras las ventas.

“Los jóvenes buscan contenido, hoy consumen más rápido la música, por eso la estrategia fue hacer varias versiones con algunas canciones y ahí está la de Iván Ovalle o ‘Goza, Goza’, que no vino en el CD pero si está en el formato digital. No podía hacer 16 canciones porque mi maestro Jorge Oñate decía que era un MP3 (risas), entonces tomamos la decisión con ‘Juancho’ de grabar 14 canciones”, apuntó Peter.

‘Que me perdone el amor’ es la obra que incluye la voz del ‘Gran Martín Elías’ y sobre eso, el intérprete dijo: “era una sorpresa para los medios de comunicación, los seguidores y hasta para la esposa de Martín Elías. Es una canción que viene en los 20 años de vida artística de ‘Juancho’, pero no quisimos grabarla sin anunciarla porque se podía prestar para comentarios con malas intenciones”.

Fue radical con los talentos que tienen la idea de surgir desde la música vallenata, al reprochar el interés por las cosas más materiales y no seguir respetando los patrones creados por Diomedes Díaz, Jorge Oñate o Rafael Orozco.

“Para las nuevas generaciones no es fácil porque ellos vivieron otras épocas, pero si lo sienten pueden hacerlo y es grabar vallenato, pero que no estén pendiente de la última Prado. Los muchachos nuevos ahora están pendiente es de los carros, antes de grabar quieren una Lexus, no, que sientan la música. No pueden pensar solo en las cosas materiales: si el vallenato no se siente no es vallenato”, aseveró el cantante que ha grabado con acordeoneros como ‘Juancho’ De la Espriella, Sergio Luis Rodríguez y ‘Franco’ Argüelles.

Nuevas oportunidades

En el disco ‘Lo que tú querías, un vallenato’ aparecen canciones como ‘La pelaita chicle’, autoría de Carlos Mario Parra, quien hace parte de la agrupación de Peter Manjarrés y ‘Juancho’ De la Espriella como corista primera voz.

“Esta es una canción para la juventud, llena de nuevos arreglos, con la que también le damos oportunidad a los nuevos talentos como Carlos Mario”, declaró Manjarrés.

También hacen parte del compacto ‘El repechaje’ y ‘El huracán’, hechas por Julio De la Ossa Jr., hijo del juglar Julio De la Ossa. Estos dos temas son alegres, rápidos y en los que ‘Juancho’ De la Espriella entregó destacables arreglos.

“Fueron canciones para darle alegría al CD, teníamos ya casi que terminado el disco pero estaba muy romántico, entonces Peter me dijo que tenía otra canción de Julio De la Ossa que le gustaba y bueno, yo aporté ‘Angélica María’ y él trajo ‘El huracán”, explicó ‘Juancho’ De la Espriella.

La producción musical de ‘Lo que tú querías, un vallenato’ es de Euclides Vanegas, Braulio Tilano y Peter Manjarrés.

Más de 20 mezclas del disco hizo Javier Mugno para Peter Manjarrés. El cantante declaró que siempre pidió más, pero finalmente reconoció el esfuerzo del grabador.

Al terminar su visita a Valledupar donde presentaron su nuevo disco, Peter Manjarrés y ‘Juancho’ De la Espriella tomaron vuelo chárter y partieron hacia Medellín.

“Le pusimos al CD ‘Lo que tú querías’ porque era lo que pedía la gente y no era un capricho. Esto lo hizo el público, porque me pedían dos cosas; que grabara con ‘Juancho’ e hiciera poesía, sentimiento y vallenato”: Peter Manjarrés.

