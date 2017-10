“Yo no necesito reguetoneros”: Jorge Oñate

Jorge Oñate ofreció una rueda de prensa en Valledupar para hablar con los medios de comunicación sobre su nominación a los Grammy.

Este miércoles, en una rueda de prensa convocada para hablar de su nominación al Grammy Latino en la categoría Cumbia- Vallenato, el cantante Jorge Oñate, uno de los más ortodoxos de la música vallenata tradicional, sorprendió con una respuesta que les dio a los periodistas que le preguntaron ¿Qué haría si un reguetonero lo invita a grabar juntos una canción?

“Si un reguetonero me llama a mí para cantar vallenato con reguetón le pegó en la frente una trompa y lo privo”. Esta fue la particular respuesta, que no se sabe si fue en broma o una advertencia.

Sin embargo, el cantante oriundo del municipio de La Paz reiteró que el vallenato no necesita de géneros urbanos para fortalecerse, afirmó que por el contrario estas mezclas le restan calidad.

“Ya yo no necesito reguetoneros, porque yo soy conocido donde sea de habla hispana, que oyen el vallenato; en el bien y en el mal ya yo soy conocido. Yo de aquí pa’ allá sigo siendo Jorge Oñate, con mi historia y mi catálogo. Yo no tengo que buscar reguetoneros ni champeteros porque eso no me va a sumar, me va a restar”, explicó a los periodistas.

‘Patrimonio cultural’ es el trabajo de Jorge Oñate, que resalta las raíces de la música vallenata y que espera quedarse con el Grammy. En el 2010, ‘El Jilguero de América’ recibió el premio Grammy Latino a la Excelencia, por su amplia carrera artística a favor del folclor vallenato.

“Es un trabajo ciento por ciento vallenato. Allí no hay discos de fusiones con otros géneros es 100 por ciento orgullo de nuestra música, de compositores de aquí de La Guajira, de Valledupar, del Magdalena. Están Gustavo Gutiérrez, Aurelio Núñez, Gustavo Calderón, Efrén Calderón, Rafael Manjarrez, Romualdo Brito, Rolando Ochoa y Andrés Beleño”, señaló.

Reconoció el trabajo de los otros nominados por el género vallenato, como Jorge Celedón, Silvestre Dangond y el desaparecido Martín Elías Díaz, pero recalcó que él es el único que preserva en sus producciones el vallenato tradicional.

“Si gana otro que no sea vallenato yo lo aplaudo, es lo que escoja la academia. Al que escojan hay que aplaudirlo. Me siento bien porque creo que he representado mi música con altura, he representado mi folclor con orgullo con sentímiento. Son 50 años de estar yo cantando, que no es fácil; fácil llegar, difícil sostenerse”, concluyó.

Así las cosas, Jorge Oñate y su acordeonero Álvaro López, rey de reyes del Festival Vallenato 2017, se preparan para asistir a la ceremonia del Grammy, que se realizará el próximo 16 de noviembre, en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas.

