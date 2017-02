“No me dejen morir, qué me hicieron que no puedo moverme”

Familiares del agricultor Alberto Montes Crespo esperaban impacientes la entrega del cadáver en la parte externa de la morgue de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Setenta y cuatro días después de sufrir un accidente un accidente de tránsito que le ocasionó una fractura en la columna y traumas en otras partes de su cuerpo, murió Alberto Montes Crespo, de 71 años, cuando recibía atención médica en una clínica de Valledupar.

La víctima oriunda del municipio de San Sebastián, Magdalena, tenía una finca, ‘Nueva Idea’, en el municipio de Astrea, Cesar, hacia donde se movilizaba a bordo de una camioneta el día del accidente, el pasado 21 de noviembre, a las 4:30 de la tarde.

A dos kilómetros del municipio de Astrea, en la vía que conduce a San Sebastián, el automotor presentó fallas en la dirección, se salió de la vía, cayó a una alcantarilla y quedó volcado.

De las cinco personas que viajaban en el vehículo el único que sufrió afectación fue Montes Crespo, inicialmente atendido en el Hospital de San Sebastián, Magdalena, pero luego remitido a Valledupar, donde murió.

“No me dejen morir, ustedes qué me hicieron, porque no me puedo mover, ni tampoco me siento las manos, ni los pies”, les insistía a sus hijos y demás familiares que lo acompañaban en una de las habitaciones de la Clínica Médicos de Valledupar.

Montes Crespo estaba casado con Odalinda Cordero, de cuya unión quedaron dos hijos y tres más que tuvo en otro hogar. Según sus familiares, un paro cardiorespiratorio le habría sobrevenido ocasionándole la muerte en horas de la mañana del pasado viernes.

El cuerpo sin vida fue entregado a sus familiares la tarde de ayer y de inmediato lo trasladaron en un coche fúnebre a San Sebastián, Magdalena, donde esta tarde será sepultado.

Por Abdel Martínez Pérez