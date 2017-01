“No grabaré canciones artificiales”: ‘Rafa’ Pérez

El exvocalista del Grupo Kvrass hoy es un ícono a través de la música juvenil, su nombre pasó a tener gran importancia desde que se retiró de ‘Los Reyes del Brincole0’.

Cero canciones desechables, ninguna que maltrate al género femenino y muchas menos historias cargadas de fantasías, dice el cantante Rafael Pérez que no grabará en su primera producción musical como solista.

Ahora, después de su paso por el Grupo Kvrass, el vocalista nacido en Chiriguaná, Cesar, asegura sentirse “seguro de manejar dos estilos”. Uno es el vallenato tradicional y otro para la juventud. Al salir de Kvrass, a Pérez la vida le cambió. Pasó de tener cuatro amigos, como eran sus excompañeros, a no hablarse con ellos y tener que dejar en el pasado más de 10 años de sacrificio, lucha y entrega.

Hace 10 meses ‘Rafa’ anunció su retiro de Kvrass, fue en marzo de 2016 cuando sorprendió a los seguidores de la agrupación que es conocida por la forma diferente de interpretar la música vallenata.

Era un retiro casi anunciado, las relaciones entre los líderes, que son ‘Rafa’ Pérez, Yader Romero, Luis Carrascal y Kenel Yancy, se afectaron porque no concordaban las ideas y para ponerse de acuerdo, todo era discusión y hasta insultos.

“Han pasado 10 meses, he recogido el cariño de la gente, el reconocimiento y el respaldo de las plazas que logré visitar en esos ocho años de carrera con Kvrass y me he dado cuenta de los verdaderos seguidores del estilo de ‘Rafa’ Pérez en especial. Ha crecido mi nombre y se me ha dado la oportunidad de mostrar mi potencial musical, al frente de mi grupo de trabajo que son excelentes en tarima”, declaró Pérez en charla con NUESTRO FOLCLOR.

El artista reconoce lo duro que fue iniciar de cero, sin un grupo consolidado, pero con la garantía de saber cómo hacía las cosas y hasta dónde quiere llegar.

“El inicio de cada proyecto es difícil, gracias a Dios a uno como que le reconocen y como yo era una de las figuras principales en Kvrass me sirvió mucho”. Destacó además que el trabajo de sus excompañeros, de grabar una canción nueva (‘La borrachera’) nunca lo perjudicó, sino que lo benefició con el público.

“Cuando ellos (líderes de Kvrass) presentan al nuevo integrante de la agrupación (Jhonatan Jaraba), la gente pregunta por ‘Rafa’ Pérez porque tienen recordación. En otros campos ha sido un poquito dispendioso tener que explicarle a la gente quién soy yo”.

Otro de los hechos que llamó la atención fue la demanda que ‘Rafa’ interpuso contra los dueños de Kvrass. Fue el 26 de mayo cuando interpuso una demanda en la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio. El caso involucra a Kenel Yancy Ortega, Luis ‘El Nene’ Carrascal y a Yader Romero por “competencia desleal e infracción de derechos de propiedad industrial”, conforme a lo dispuesto en la Ley 256 de 1996 y la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

“En el momento estoy enfocado en mi producción y los muchachos (Kvrass) están en lo mismo, en el momento habrá que solucionar esa parte jurídica legal porque yo soy dueño de la agrupación y hasta el momento yo no he recibido nada, ni me han dado solución. Ahora estoy enfocado en mi proyecto y cuando llegue el momento, los abogados tendrán la última palabra”, señaló el intérprete de 32 años.

Kvrass inició con el nombre de ‘Vallenato Joven’ en el 2001, después se conformó por compra de acciones la sociedad Servicios Profesionales y Técnicos MBM S.A.S., que luego cambió a Serviasesores Empresariales S.A.S., el 13 de mayo de 2013 y el 20 de julio del mismo año los socios aprobaron la cesión de las acciones de la siguiente manera: Luis Alfonso Carrascal Brito, Yader José Romero, Kenel José Yancy Ortega y Rafael Agustín Pérez Tortello, cada uno con un 25 % en acciones, representadas en un valor de participación de $500.000. Y en esa misma acta se acordó un nuevo nombre para constituir una sociedad por acciones simplificadas de naturaleza comercial denominada Grupo Kvrass de Colombia S.A.S.

Pero un día ‘Rafa’ optó por abandonar el proyecto y emprender un camino en solitario. “Para mí los momentos difíciles de la vida, siempre han sido para asumir retos, siento que Dios pone espacios que para muchos son malos, pero yo los veo como oportunidades de crecer y salir adelante. El momento de mi salida de Kvrass fue la hora de emprender un reto muy personal; para volver a hacer lo que ya había hecho unos años atrás, pero bien hecho. Todo es cuestión de esperar que la justicia actúe, seguir trabajando con los pies en la tierra y confiado en el tiempo de Dios”.

‘Rafa’ inició en la música cantando serenatas por las calles de Valledupar. Salía desde su residencia en el barrio María Camila sur, con una guitarra debajo del brazo y el talento escondido entre sus sueños. Después se convirtió en corista de agrupaciones de la música vallenata, fue así como conoció a Yader, ‘El Nene’ y Kenel, con quienes luego formaron Vallenato Joven, pero finalmente quedó constituida como Kvrass.

“El hecho de haber jugado en varias canchas de la música vallenata, me ha permitido ampliar mi versatilidad musical, por eso la razón de ser de mis dos acordeoneros; porque manejo la parte tradicional con Juan José Granados y además tengo el concepto moderno con José Nieto”, relató.

Como anticipo de su nueva era, ‘Rafa’ Pérez entregó dos canciones al público, una de corte romántico (‘El heredero’) y otra alegre (‘Te tengo loquita’). “Yo disfruto las canciones, así como el vallenato tradicional y el vallenato romántico, yo gracias a Dios disfruto la música de todas formas y por haber, eso me llena para hacer las cosas bien”.

Nada en la vida de este cantante ha sido fácil, porque lo han tildado de prepotente, hasta de mal amigo y lo expusieron mediáticamente por la publicación de una fotografía donde aparecía desnudo y además, borracho.

Recolección de canciones

“Lo más importante es la poesía, se han perdido mucho las melodías, pero no podemos cerrarnos a las nuevas tendencias de la música. Hay cosas que no cambian como el amor, el despecho, la amistad y la lealtad, estamos buscando esas cosas que saben a pueblo y se pueden escuchar en cualquier parte del mundo. No grabaré canciones artificiales, quiero hacer vivencias”, dijo el compañero del rey vallenato Juan José Granados y José Nieto.

Una de las canciones que traerá en el disco será ‘En las mieles del triunfo’, un canto de Marciano Martínez, que recientemente ocupó el primer lugar en el Festival Nacional de Compositores, versión rey de reyes, en San Juan del Cesar.

Hasta ahora, Pérez tiene canciones de autores como Enrique ‘Curry’ Carrascal, Andrés Beleño, Alejandro Sarmiento, Iván Calderón, Franklin Moya, Marciano Martínez, Jorge Valbuena, Gustavo Gutiérrez, entre otros.

El rey vallenato Juan José Granados sostiene que “no puede haber equivocaciones y hay que ser certero” con la producción que se vaya a grabar.

“Este es un cantante muy versátil y aprende rápido. Hay muy pocas cosas que aportarle porque ha vivido mucho, siente amor por la música. Todo el inicio de los proceso es difícil, pero creo que es una fortuna volver al escenario donde vamos, eso quiere decir que el grupo está gustando y aquí tenemos la oportunidad de hacer un gran trabajo y unificar el proyecto”, advirtió Granados, quien confirmó su presentación en la categoría rey de reyes del Festival Vallenato, donde su hermano Hugo Carlos, es el actual monarca de esta competencia.

Por su parte, José Nieto quien es el más joven de la agrupación, destaca que la oportunidad de estar al lado de ‘Rafa’ Pérez y Juan José Granados “es algo que no puede desperdiciar. Lo más bonito de todo es que son personas que conocen de música y de la industria, eso los hace con más fortaleza, por eso llegar a aportar lo que sé y que ellos acepten, es de mucha satisfacción”.

‘Rafa’ Pérez, Juan José Granados y José Nieto comenzarán a grabar la producción en marzo, los trabajos se realizarán en Valledupar con el acompañamiento del grabador y productor Javier Mugno.

“Quienes me conocen saben que soy una persona decente, seria, trabajadora, luchadora, enamorada de la música, amigo de mis amigos. Solamente Dios y el tiempo darán la razón”.

