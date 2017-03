No dejaron reintegrar a Julio Casadiego a la Asamblea

La mesa directiva de la Asamblea del Cesar se tomará su tiempo para definir la curul de Cambio Radical. Foto: cortesía.

Bien temprano llegó Julio César Casadiego Navarro a la Asamblea del Cesar, para ocupar su puesto como diputado, tal como lo había anunciado luego de conocer el fallo del Consejo Superior de la Judicatura que revocaba su suspensión; sin embargo, después de una larga espera y de reuniones, el presidente de la Duma departamental, José Mario Rodríguez Barriga, dio inicio a la sesión y anunció que el reintegro de Casadiego no sería posible.

“La esencia de esta Asamblea es tener la presencia de 11 diputados haciendo control político, pero yo lo que necesito es la voz expresa, el mandato judicial que ordene a esta corporación su reintegro, y créame que ahí no vamos a incurrir en ninguna sanción disciplinaria”, dijo Rodríguez.

El Presidente de la Duma le propuso a Casadiego que viajaran a Bogotá al Consejo Superior de la Judicatura para aclarar el fallo y no incurrir en una causal que les vaya a generar una sanción disciplinaria.

“En el fallo emitido se ordena revocar lo ya fallado por la Procuraduría, pero no hay una orden que me diga que Julio Casadiego debe reintegrarse a la corporación. Aquí yo he sido víctima en las redes sociales de personas que me señalan de no querer reintegrarlo, pero debemos dar los trámites necesarios para que nos sentemos y sea un mandato oficial que me diga a mí y no que se dé por interpretación”, acotó José Mario.

Julio Casadiego Navarro aseguró que no comparte la decisión de la mesa directiva, y considera que los fallos de tutela no los deben interpretar como un Presidente lo quiera entender.

“El Consejo Superior de la Judicatura ha ordenado que se suspendan los actos administrativos de la Procuraduría, que era quien nos había sancionado. Ellos quieren hacer énfasis en que no venía la palabra reintegro, pero también hay que recordarles al Presidente y a todos, que es de conocimiento público que el primero de enero de 2016 nosotros nos posesionamos como diputados para el periodo que termina en 2019. No hace falta entrar en esa claridad por parte del alto tribunal, cuando es un derecho adquirido en donde hoy estoy legitimado para estar en plenaria como diputado del Cesar, porque lo que lo impedía hoy ha sido suspendido”, dijo Casadiego Navarro.

Así mismo dio a conocer que presentó un incidente de desacato el día de ayer (martes), porque la ley es muy clara.

“La asamblea del Cesar recibió el fallo el lunes y entonces no entiendo que es lo que busca la mesa directiva”.

Dijo que los derechos están por encima de cualquier posición política y en este caso han sido amparados por el Consejo Superior de la Judicatura y deben entender que el fallo suspende los actos de la Procuraduría, por lo tanto no hay absolutamente nada que le impida ocupar su curul.

“Mi regreso ya no va a ser hoy, ni mañana. No sé cuándo va a ser porque no sé qué término pueda tomar lo que está requiriendo el Presidente para acatar un fallo del Consejo Superior de la Judicatura. Para mi es claro que están omitiendo un fallo de acción de tutela que debería tener un carácter inmediato”, puntualizó.

Aunque existe un fallo que revocó la sanción de Julio Casadiego Navarro, la mesa directiva de la Asamblea del Cesar no lo ha reintegrado a su curul, pues tienen dudas de lo que ordena la sentencia del Consejo Superior de la Judicatura.

Andreina Bandera/ EL PILÓN

Andreina.bandera@elpilon.com.co