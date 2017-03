“No hay crimen perfecto, algún error habrá”: Luis Alonso Colmenares

Luis Alonso Colmenares, padre de Luis Andrés, aseguró que hasta el último día de su vida no descansará hasta que haya justicia en el crimen de hijo. EL PILÓN / Cortesía.

Sin descansar, llevando consigo la muerte de su hijo Luis Andrés y aferrado a la justicia, Luis Alonso Colmenares Rodríguez pasa los días de su vida. Se desenvuelve en tres ambientes; juzgados, aulas de clases y su casa.

Primero en Cali y luego en Bogotá, así fue la entrevista que concedió para EL PILÓN el contador público que lleva cerca de seis años y tres meses tratando de que se haga justicia con uno o los culpables de la muerte de Luis Andrés Colmenares, ocurrida el 31 de octubre del 2011.

Hoy miércoles vence el plazo para que la defensa del caso Colmenares apele ante el Tribunal Superior de Bogotá, la decisión de la jueza 11 de conocimiento, Paula Astrid Jiménez, quien absolvió a las sospechosas Laura Moreno y Jessy Quintero, por coautoría impropia de un homicidio y encubrimiento de homicidio.

¿Cómo se siente hoy después de haber analizado la decisión de la jueza Paula Astrid Jiménez?

En el transcurso de los casi cinco años en que se llevó a cabo este juicio, siempre tuvimos la oportunidad de conversar muchas veces en familia sobre la manera de cómo ella iría a resolver, porque lo tengo que decir de esta forma, nosotros nunca tuvimos de parte de la juez, al menos en términos de modales, un buen trato. Siempre fuimos maltratados en lo personal, en la forma de dirigirse a nosotros, en la manera de cómo nos limitaba nuestras intervenciones en la audiencia y digo nuestras tratándose del abogado nuestro, al mismo tiempo refiriéndome a la Fiscalía; en cambio cuando tenían que intervenir los abogados de la defensa, de Laura y Jessy, siempre había para ellos la mayor disponibilidad, ampliaciones, buenos tratos; incluso y el país lo sabe, ella llegó a echarme de la audiencia por reclamos que le hice porque hubo momentos en que yo no podía aguantarme cosas y reconozco como lo hice, me disculpé y se le reconoce que es una autoridad y merece respeto.

A nosotros nos causa sorpresa, pero de alguna manera nos veníamos preparando de cómo iba a definir, como en efecto resolvió y eso si bien a uno le angustia, le entristece de ver la manera de cómo se toman esas decisiones habiendo aportando todas las pruebas necesarias para demostrar el homicidio que allí hubo, la juez al final como lo pudimos observar en la lectura que ella hizo de la sentencia, todo lo desarrolló con base a las pruebas que aportó la defensa de Laura y Jessy, a las pruebas que aportó la Fiscalía y nuestra defensa no les dio ningún valor, antes por el contrario las despreció, como por ejemplo en el caso del peritaje que hizo el doctor Máximo Duque, al punto de que absurdamente la ordena una compulsa de copias para que lo investiguen (…).

¿Qué ha pasado jurídicamente? ¿Ya presentaron el recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá?

El mismo miércoles (22 de febrero) se apeló y se solicitó el plazo que está establecido en la ley para allegar allá el documento y eso también estuvo de acuerdo la Fiscalía, nuestra defensa y la Procuraduría, mañana (hoy) se vence el plazo y hoy (ayer) se está terminando tanto por parte de la Fiscalía y la Procuraduría que aportarán sus documentos, y por supuesto, nuestra defensa.

Mañana (hoy) se radicarán los documentos de apelación y nosotros creemos, porque en eso siempre hemos confiado, que las consideraciones del Tribunal van a ser distintas.

Cuando dijo que reconocía haber traicionado su idiosincrasia por haber acudido a las instituciones judiciales para que resolvieran las responsabilidades en el crimen de Luis Andrés. ¿A qué se refirió? ¿Se arrepiente?

Lo sigo insistiendo y repitiendo. En efecto, así lo siento porque no hay que negarlo, si el crimen hubiera sucedido en Villanueva, vuelvo a decirlo; al día siguiente, en término de responsabilidades ya hubiera sido resuelto. Así ha sido nuestra cultura desde el origen de la humanidad, al ser, a la raza guajira se le reconoce precisamente por eso, esa es la forma de pagar las culpas, de pagar las responsabilidades porque en la cultura guajira las ofensas siempre se han considerado que tienen un cobro, que hay que hacer un pago y cuando eso no se corresponde se han ido hasta las guerras y hay familias que se han acabado, eso no es anda extraño.

Ahora, en los tiempos que hoy vivimos, eso no pudiera predicarse de mí o de mi familia porque hemos sido personas formadas, profesionales, que tenemos un conocimiento superior en la medida que tenemos nuestras profesiones y en eso hemos avanzado culturalmente.

Orlando Quintero, padre de Jessy, concedió una entrevista a EL ESPECTADOR y se refirió a “un montaje” y “un sofisma de distracción”, inclusive habló de “amenazas del caso”. ¿Qué puede decirnos al respecto?

No tengo nada que decir porque no tengo nada que controvertir con esa persona (Orlando Quintero) y con esa familia, ellos tienen que responderle a la justicia y en ese sentido nosotros no vamos a desfallecer. Lo que puede sentir es más bien que le teman a su propia conciencia, que no los dejará tranquilos el resto de sus vidas por lo que sucedió y que ellos saben.

Laura Moreno culpa a los medios de comunicación de victimizarla y no darle el beneficio de la duda. ¿Cree eso posible?

Esas son sus consideraciones, digamos que yo en esa discusión no voy a entrar porque a mí no me interesa discutir con quienes tienen conocimiento del crimen de Luis. Lo que tenga que decir tiene que hacerlo la justicia, como en efecto ha venido sucediendo y es ante quien hemos acudido; eso sí, en eso no me voy a callar señalando a quienes tienen conocimiento en el crimen de mi hijo, por una parte, y por la otra, ahí no voy a claudicar porque hasta el último día de mi vida no descanso hasta que haya justicia en el crimen de Luis, porque ese crimen mientras yo viva, no voy a descansar para que no quede impune.

¿Cree que la justicia colombiana le dará la razón en la hipótesis de que Luis Andrés fue asesinado?

De eso no tengo la menor duda y en eso voy a contribuir. Voy a seguir revisando, investigando como lo he venido haciendo en todos estos años porque yo sí creo en ese planteamiento que existe de los orígenes de la humanidad o de la justicia, de que no hay crimen perfecto, algún error habrá.

¿Usted tiene redes sociales, mira todo lo que escriben sobre el caso de Luis Andrés Colmenares?

Sí, a partir de la necesidad que había de informarle al país de lo que se venía haciendo y estaba sucediendo con respecto al crimen de Luis, tengo una cuenta de Twitter hace más o menos seis años y el usuario es @lcolmenaresr y ahí tengo más o menos 46.000 seguidores.

Pasados seis años de la muerte de Luis Andrés. ¿Cómo ha sido la vida sin su hijo?

Vamos a Villanueva cada vez que podemos. Su mamá vive un dolor insuperable respecto del cual nunca dejará de sentir la muerte de su hijo; a raíz de toda esta tragedia que nos ha tocado vivir soy un convencido de que los hijos son de la madre, ellas son las que tienen el vientre y es donde el ser humano se forma, independientemente que uno como hombre por supuesto contribuya, pero el cordón umbilical se lo cortan a ella, esa relación nunca se corta y los hijos siempre son de su madre, de tal manera que cuando sucede una muerte como esta, y tan trágica como en el caso de Luis, terminan por vivir un dolor insuperable del que nunca terminarán de descansar, quizá ni siquiera después que mueren.

En la muerte de Luis Andrés Colmenares se planteó en un principio que fue un ahogamiento luego de caer al caño del parque El Virrey de Bogotá, pero en el 2011 se reabrió la investigación porque en una exhumación del cadáver un perito determinó que el rostro del joven presentaba siete fracturas que serían producto de un ataque y no de un golpe accidental.

“Lo que puede sentir es más bien que le teman a su propia conciencia, que no los dejará tranquilos el resto de sus vidas por lo que sucedió y que ellos saben”.

Por Carlos Mario Jiménez

Carlos.jimenez@elpilon.com.co