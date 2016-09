“Si no conecto con el personaje, prefiero no hacerlo”: ‘Aco’ Pérez

Los personajes que ha interpretado Heráldico Pérez Villamizar en la televisión se convirtieron en todo un suceso entre el público colombiano. Dos de ellos son Alexis, un gay de la serie La Playita, así como el denominado ‘Pluma Blanca’, que apareció en la novela de Diomedes Díaz.

Este joven nacido en Valledupar, hijo del locutor Jaime Pérez Parodi, apareció en la televisión cuando la novela Fuego Verde.

‘Aco’ Pérez ahora es Manuel Zacarías Godinez Ibarnes, mejor conocido como ‘Chácara’ en la telenovela ‘Todo es prestao’, que rinde homenaje a la vida musical del cesarense Galy Galiano o Carmelo, como se llamaba antes de ser famoso.

Manuel Zacarías habló en exclusiva con NUESTRO FOLCLOR.

¿Qué tiene Manuel Zacarías Godinez Ibarnes en particular?

La dialéctica, la forma como usa el idioma escena tras escena, eso lo muestra como un adelantado, sobre todo para un sitio donde creció como es Chiriguaná (Cesar) en los años 70. Junto a las situaciones divertidas que le pasan junto a su amigo Galy Galiano lo van a convertir en un personaje muy querido por el público. Este personaje es quien emprende la lucha con Galy y mientras pasa el tiempo se volverá más filósofo. Le puse una personalidad de viejo–joven, es un personaje muy completo del que estoy satisfecho y creo que es uno de los más maduros de mi carrera artística.

Se adaptó usted a sus raíces, costeñas sin salirse del formato original del departamento del Cesar. ¿Cuál fue el secreto?

Como buen vallenato mis raíces están ahí. El secreto es la disciplina que tengo con mi profesión porque todo el tiempo estoy trabajando para ella. Yo estoy en una parranda en Valledupar y estoy analizando la gente. No me salgo de mi mundo costeño, pero trato de hacer personajes totalmente diferentes en las producciones que estoy.

¿Qué podrán encontrar los televidentes en la novela sobre Galy Galeano?

Una novela como esa que reunía a la familia. Lo que quiere el canal es recuperar el horario de las 8:00 de la noche y con esta novela estamos seguros lo hará. Van a conocer la verdadera historia de Galy Galiano, que creo es un famoso desconocido para muchos en este país. Mucha gente no sabe que es costeño y nació en Chiriguaná. Las situaciones que encontrarán en la novela no son invención de los libretistas sino que le pasaron a Galy tal cual como está narrado. Pienso que se van a encontrar con diversión, algo que es un sueño colombiano de esa persona que pasó mucho trabajo y logró sacar adelante su carrera artística.

La televisión tiene un poder de audiencia. Se siente cómodo con ese personaje o le gustan más los papeles como el de Alexis.

Sin buscarlos la vida me ha llevado a tener unos personajes muy caracterizados y que se han quedado en la retina del público, yo siempre les hago un trabajo a mis personajes, no me quedo siempre con la letra y siempre estoy proponiendo algo nuevo a los directores cuando me llega un guion a la mano, ahí está el éxito de mis personajes.

Me siento cómodo con ‘Chácara’, es lo mejor que he construido, a parte para la cuota de pantalla que va a tener, no es que a uno le gusten más papeles que otros porque no creo que haga otro persona gay como Alexis en mi carrera, a menos de que sea con otros matices, u otro traqueto como el Pluma Blanca de Diomedes. Yo busco personajes totalmente opuestos al anterior y por eso presto mi apariencia física para conseguirlo. Si no conecto con el personaje prefiero no hacerlo.

Vio los memes para Galy Galeano después de la muerte de Juan Gabriel. ¿Qué impresión la causaron?

Sí, los vimos todos en la grabación y nos reíamos. Sin querer nos estaban dando publicidad y Galy lo tomó con diversión y gracia. Galy es un tipo muy descomplicado, es un tipo que su fama y reconocimiento no lo ha dejado cambiar, sigue siendo ese hombre de Chiriguaná que se encontró con el éxito.

Carlos Mario Jiménez

carlos.jimenez@elpilon.com.co