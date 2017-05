No coma cuento, crea en los medios

“La mejor noticia no es siempre la que se da primero sino muchas veces la que se da mejor”, eso pensaba el ganador del Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Sus palabras forman parte del discurso “El mejor oficio del mundo”, pronunciado ante la 52 Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Los Ángeles, el 7 octubre de 1996.

Palabras pronunciadas hace 20 años que hoy encajan perfectamente a la realidad de los medios de comunicación, que enfrentan el fenómeno de las noticias falsas en redes sociales. Es una preocupación generalizada, no solo para los medios, sino para la audiencia, que se enfrenta a una avalancha de noticias, verdaderas y falsas, que confunden y generan pánico en el peor de los casos.

En Valledupar, una ciudad de 450 mil habitantes, ya han ocurrido casos infortunados por cuenta de las noticias falsas, como el supuesto envenenamiento del agua que surte la empresa Emdupar, fue tal el caos que hubo largas filas en los supermercados y tiendas para comprar agua embotellada y en bolsa. Afortunadamente la situación se aclaró a tiempo, pero el caos que generó muchos no lo han olvidado.

Desde hace una semana circula en whatsApp, en mensajes directos o en grupos, incluso en redes, un vídeo de una pequeña que es abusada supuestamente por su tío, mientras otra menor los graba con un celular. Aseguran que las pequeñas víctimas de violación son de Valledupar y previenen que ya el hecho fue denunciado ante las autoridades, y sin ningún pudor siguen mandando el vil video, exponiendo la integridad moral de las niñas. No contentos con difundir masivamente la morbosa grabación, que produce repudio y total rechazo, pusieron a circular la foto de la menor, con una leyenda en la que invitan a no seguir difundiendo dicho video, sin darse cuenta que siguen vulnerando los derechos de la menor.

Este caso se conoce en todo el país, a tal punto que el presidente Juan Manuel Santos y el director de la Fiscalía General, Néstor Humberto Martínez, dijeron que investigarán la procedencia del vídeo, porque no se sabe dónde ocurrió el hecho. No se sabe cuándo y dónde ocurrió el hecho, pero es viral en redes.

El impacto que generan las redes sociales y las aplicaciones de mensajería es de tal magnitud que ha generado que los medios de comunicación reaccionemos para llamar la atención de nuestras audiencias, a la que invitamos a seguir creyendo en los medios de comunicación, pues marcamos la diferencia con las redes sociales porque tenemos la oportunidad de confirmar la noticia y confrontar las fuentes.

El impacto negativo de los contenidos falsos difundidos en internet como noticias es una realidad. Los medios queremos contribuir a que la democracia encuentre en las tecnologías un aliado, no una obstrucción y como periodistas y medios de comunicación necesitamos a una audiencia preparada para diferenciar una noticia verdadera de una falsa.

La manipulación de las noticias no es nueva, pero lo que se vive hoy desborda todo límite. Como medio de comunicación nos comprometemos a no difundir noticias falsas y a continuar con nuestro rol de verificadores de la información, y si por error, transmitimos una noticia que no sea verdad, rectificaremos de inmediato.

#No coma cuento es una campaña nacional de numerosos medios, liderada por la Fundación para la Libertad de Prensa, a la que EL PILÓN se une.