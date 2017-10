“No es cierto que se esté maquillando el Canal de Panamá”: SIVA

En el encuentro en el que asistieron los líderes sociales del barrio San Fernando, Los Mayales, Milagros, entre otros, la comunidad pretendía exigir las correcciones de la obra que ha venido afectando a ocho barrios.

Varios representantes de las juntas de acciones comunales de los barrios de la comuna dos de Valledupar, ven con preocupación el hecho de que los directivos del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar no asistieran a una reunión de socialización sobre la obra del Canal de Panamá.

La comunidad indicó que hace tres días se dieron cita en una mesa de dialogó a la que solo asistieron los contratistas. “A nosotros como afectados nos interesa es que venga el SIVA directamente y dé la cara por los daños que aún presenta la obra. Salimos muy molestos de la reunión que no terminamos porque solo se aparecen los interventores a decir lo mismo sin presentar soluciones”, expresó Armando Rincones, presidente de Asocomunal Dos y del barrio San Fernando.

En el encuentro en el que asistieron los líderes sociales del barrio San Fernando, Los Mayales, Milagros, entre otros, la comunidad pretendía exigir las correcciones de la obra que ha venido afectando a ocho barrios.

“Queremos es que le quiten el maquillaje que le están haciendo a esa obra defectuosa que solo genera perjuicios porque está mal hecha. Exigimos que den soluciones concretas”, puntualizó el presidente de la Asocomunal Dos, que abarca a 18 Juntas de Acción Comunal.

Al respecto, el SIVA se pronunció expresando que: “La reunión era informativa y el contratista e interventoría están en obligación de informar lo que se está haciendo, a esta reunión el SIVA no asistió porque son reuniones rutinarias y contempladas dentro del PMA (Plan de Manejo Ambiental) de la empresa contratista del Canal y que ahora mismo está haciendo las reparaciones. No es cierto que se esté maquillando el canal, se están adelantando labores constructivas de reparación porque no todo el canal está dañado”.

De igual forma informó que la comunidad debe entender que los trabajos se adelantan en la medida que la ola invernal lo permite y con todo el cuidado del caso, sin meter maquinaria pesada para la demolición para que no se ponga en riesgo la estructura que ya está hecha (Anillo Vial de la Calle 44), la comunidad puede tener la certeza de que SIVA no permitirá ni recibirá una obra en mal estado y agradece a la comunidad, organismos de control y vigilancia el acompañamiento en todo este proceso.