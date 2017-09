Niegan libertad a implicados en desfalco a Dusakawi

Un juez negó la solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento a los implicados en desfalco a Dusakawi.

El Juzgado Primero Penal de Valledupar con funciones de control de garantías negó la solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento que pretendía la defensa de Enoc Clavijo Franco y Hernán Jesús Osorio Sarmiento, privados de la libertad por su presunta participación en un millonario desfalco a la EPS indígena Dusakawi.

Si bien Enoc Clavijo está bajo la justicia indígena, por ser miembro de la etnia Yukpa, como manera preventiva, Hernán Osorio es juzgado por la justicia ordinaria, por lo que el abogado defensor solicitó su libertad mientras se surten los procesos de investigación.

Para la solicitud de revocatoria, la defensa argumentó que los fines de la medida de aseguramiento no se estaban cumpliendo. Es decir, no son peligro para la sociedad, no son impedimento para el proceso y no van a evadir a la justicia. Así estén el libertad van a seguir aportando sus pruebas, solicitud que fue rechazada por el juzgado.

En marzo, miembros del Gaula Militar Cesar, junto a funcionarios del CTI, capturaron a Enoc Clavijo como exgerente de la EPSI indígena y al contratista, sindicados del delito de peculado por apropiación en concurso homogéneo sucesivo y asociación para cometer un delito contra la administración pública.

Según las investigaciones de la Fiscalía, alrededor de $3.950 millones de la EPS indígena fueron desviados a empresas fachadas a nombre del contratista, como si fueran servicios de suministros de medicamentos y transporte de enfermos que nunca se realizaron.

Por Jennifer Polo / EL PILÓN