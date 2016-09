“Si esto fuera un negocio estarían todos los bancos ahí metidos”: presidente del Icetex

Andrés Vásquez Plazas, presidente del Icetex.

El presidente del Icetex, Andrés Vásquez Plazas, presentó en Valledupar la oferta de servicios de esa entidad, para que jóvenes y sus familias conozcan las opciones de financiación que brinda para el ingreso a estudios de educación superior.

El funcionario explicó que son siete líneas de financiación que tienen los jóvenes vallenatos en el crédito Tú Eliges para que escojan en qué universidad estudiarán, qué estudiarán y la forma de financiación.

Agregó que en Valledupar, 2.578 jóvenes han accedido a sus estudios superiores con crédito educativo, lo que representa una cartera de 24 mil millones. 517 de estos estudiantes lo hacen con Tú Eliges.

¿Cuáles son las carreras profesionales que más pretenden los estudiantes en el Cesar?

Hay muchos que se inclinan por las ingenierías, derecho, medicina y ciencias agropecuarias.

Pese a todo los beneficios que usted explica, hay mucho temor entre la población estudiantil al momento de pensar en un crédito con el Icetex. ¿Qué les puede decir a esos estudiantes?

Las personas deben informarse bien. Los invito a que vayan a otras entidades financieras, miren en qué condiciones les ofrecen los créditos, pidan las tasas de interés y hagan exactamente ese mismo ejercicio con la oferta educativa que tiene el Icetex. No es ejercicio de simplemente escuchar un rumor, miremos cifras, datos y hechos. Las tasas más favorables para la población más pobre la ofrece el Icetex en términos de duración del crédito: cinco años de estudio y 10 años de amortización.

¿Qué hace que un crédito se vuelva impagable?

El hábito de pago, si una persona deja de cancelar sus obligaciones evidentemente el valor del capital va a aumentar.

Hay quienes afirman que el Icetex parece más una entidad financiera porque no se preocupa por beneficiar a los jóvenes que quieren estudiar, sino por generar rentabilidad, como si se trata de un banco.

Hay dos modelos de financiación: uno que es entre comillas gratuito, digo gratuito porque lo pagamos con nuestros impuestos, y está el otro modelo que es el de la financiación, el cual busca multiplicar el recurso para que se pueda hacer un ejercicio de expansión y se pueda ampliar a más jóvenes el acceso a la educación superior. Por ejemplo: un programa como Ser Pilo Paga en cinco cortes pueden costar un billón y con eso estamos beneficiando a 10 mil jóvenes, mientras que con la oferta del Icetex llegamos a entre 60 mil y 70 mil jóvenes por año, más todos los que traemos en inventario hay 409 mil jóvenes beneficiarios de ese sistema de crédito. A diferencia de otras entidades con las utilidades del Icetex lo que hace es que se invierte en educación. Si esto fuera un negocio estarían todos los bancos ahí metidos.

Entonces, ¿qué les dice a esos beneficiarios que hablan mal del Icetex?

Hay jóvenes que dicen que les prestaron 30 millones, que pagaron cinco millones y que todavía deben 30. Claramente si una obligación está a 72 cuotas y pagan seis, entonces va encontrar que el crédito se multiplicó, pero fueron beneficiarios que tuvieron financiación, congelamiento y prórroga, se les hizo extinción, se les condonaron intereses y sistemáticamente le tomaron el pelo al pago del crédito.

En bien sabido por todos que los egresados muchas veces no encuentran oportunidades laborales y por ende no tienen como cumplir con el pago del crédito. ¿Qué pueden hacer para no endeudarse con el Icetex?

Claramente el desempleo es una variante que afecta pero si usted mira los países que se han metido en la línea de desarrollo cuál ha sido el factor común, son los que apostaron por la educación. Países como Corea y Singapur, en los años 60 el producto interno bruto por persona era muy similar al colombiano, pero toman la decisión de invertir en la educación y hoy el producto interno bruto de Corea y Singapur fácilmente puede ser cuatro y cinco veces superior al de Colombia. Entonces, ¿nos quedamos con el desempleo y no volvemos a prestar? No.

A una persona que lleva el año y no ha conseguido empleo se le puede ampliar un año más, ahora una persona que en dos año no ha conseguido empleo si hay problemas, por lo que para que no ocurra esto es importante que escojan una universidades de calidad; un joven de una universidad acreditada tiene un salario mayor que el que es egresado de una no acreditada.

