Navidad, entre canciones y tradición familiar

La llegada del Niño Jesús es un motivo para celebrar en familia al lado del pesebre.

La brisa ondeaba más fuerte que todos los días. El sol se ocultó más temprano que nunca, tal vez el crepúsculo navideño abrazaba con agitación la llegada del Mesías.

No era una tarde cualquiera porque el céfiro natural de un 23 de diciembre apaciguaba el juguetear de Jorge Eliécer Mancilla en plena calle destapada del barrio Amaneceres del Valle, en el sur de Valledupar.

El cielo estaba más ‘congestionado’ que nunca porque cometas y papagayos aleteaban con rumbo fijo, mientras la música del picó de la tienda sonaba más fuerte que nunca. Allí estaba el niño de seis años tratando de elevar una de colores pálidos que, por su tono, sobresalía en la penúltima tarde de Navidad.

Jorge Eliécer se divertía con su cometa frente a su humilde casa construida en madera. Era el reflejo de la pobreza material, pero en al interior del inmueble, un árbol de navidad brillaba con sus luces, al lado de un diminuto pesebre en donde la burra y el buey cuidaban el desvelo de María y José.

Cesa la música del picó para darle la bienvenida a los tradicionales villancicos en medio de una novena realizada en la casa más atractiva de la cuadra. Allá llegó el menor con una maraca y una calabaza en sus manos para rendirle tributo a la llegada del Niño Jesús.

La sonrisa de Jorge Eliécer era evidente. Sus ojos irradiaban una felicidad inédita, mientras guitarras y panderetas acompañaban la melodía del villancico tradicional interpretados por voces desafinadas.

Son las 8:00 de la noche. Sus padres aguardan la llegada del mayor de sus dos hijos. Ya las galletas y los regalos navideños están guardados en la casa vecina para evitar que descubran la mítica realidad del ‘Niño Dios’.

¿Mami el ‘Niño Dios’ que me traerá el 24?, preguntó el menor que próximamente cursará su primer año de primaria. “Si te portas bien te traerá lo que le pediste. Debes hacer caso y dormir temprano para que el Niño Dios venga rápido”, respondió el padre de Jorge Eliécer, mientras a la distancia volvía a sonar una canción popular de la época, en la voz del desaparecido Diomedes Díaz y cuyo compositor se remonta a las raíces de los cafetales villanueveros.

Ahora Jorge Eliécer aguarda con ansiedad para recibir su regalo. Hoy dormirá más temprano que nunca, porque en la carta que le escribió al ‘Niño Dios’ le pidió una montaña rusa y asegura que ese detalle no fallará.

Vivencias como esta, relacionadas con la magia de la Navidad, inspiraron al maestro Rosendo Romero, quien se convirtió en el hombre que con la canción ‘Mensaje de Navidad’ llena de felicidad a muchos hogares. Es el corte musical que embarga de nostalgia aquellos corazones que les da tristeza al llegar diciembre, como dicen un aparte de la canción grabada en 1980 por ‘El Cacique de La Junta’ y que 36 años después se mantiene como un éxito en todas las emisoras de Colombia y parte del exterior.

Precisamente, EL PILÓN contactó al compositor de 63 años para conocer detalles de su inspiración, la misma que rompe corazones de añoranzas en medio de la realidad navideña, que “es la época más linda de los años, pero hay otros que no quieren acordarse de la fiesta de Año Nuevo y de aguinaldos”, dice la canción.

Rosendo Romero, el poeta de Villanueva (La Guajira), inmortalizó sus vivencias, plasmó sus bondades y desalientos en ‘Mensaje de Navidad’. Su obra es la más sonada en los últimos dos o tres meses del año.

“En aquella época de 1980, la gente puso el oro de moda y dejaban a un lado la tradición navideña, muchas veces no recibí aguinaldos porque en la cordillera solo habían buñuelos y nada más, yo duré más de 19 años viviendo en los cerros, por eso dejé de disfrutar muchas navidades”, recordó.

“Mensaje de Navidad la compuse en un cuartico cuando vivía en la casa de Israel (Romero) en Barranquilla, yo estudiaba en la Universidad Libre, pero no más hice tres semestres de sociología.

En mayo de 1980 Diomedes Díaz grabó un éxito que se llama Fantasía, eso fue un suceso musical y sigue siéndolo, luego en diciembre había que salir con una canción que impactara y fuera alusiva al momento, entonces Diomedes (Díaz) sacó esta canción, reconozco que cuando escribí los coros la mente se me nubló porque debía ser impactante en contenido navideño, es una mezcla de alegrías y tristezas”, relató el compositor.

Antes de la creación musical del compositor guajiro, sonaban canciones como Navidad que vuelve (Billos Caracas Boys), La víspera de año nuevo (autor Tobías Pumarejo, interpretada por Guillermo Buitrago) y Diciembre alegre (Emiro Zuleta), pero con un contenido tangencial sobre el tema. “Esas canciones no hablaban propiamente de la Navidad, lo hacían de manera superficial, incluso en el vallenato no había una obra musical sobre la misma temática, eso me motivó a componer Mensaje de Navidad”, explicó Rosendo Romero.

“Cuando Diomedes estaba grabando la última estrofa yo llegué a los estudios de grabación, se le escuchaba tan bonita y de inmediato supe que sería un éxito. Tengo pensado realizar un video con esta canción y la que grabó el Binomio de Oro (Navidad), muchas canciones en la actualidad tienen videos y por cuestiones de épocas nunca se le hizo una producción visual a estas composiciones”, anunció el autor de más de 600 canciones, 260 de ellas grabadas por diferentes agrupaciones musicales.

Asegura que sus obras tienen un contenido variado en temas narrativos, románticos, líricos, eróticos, religiosos y de elegías. “Llegará el momento en que van a barrer todas esas canciones que no le aportan nada al vallenato”, advirtió Rosendo Romero.

“Ambas canciones son un aporte grande a la música vallenata, porque no es solamente una manifestación folclórica, también es un villancico vallenato. Es como nosotros los vallenatos vemos la Navidad, son canciones que contribuyen a la integración de las familias. La gente escucha mis canciones y le dan ganas de estar en su casa, en su hogar, y eso es una contribución social que he hecho como compositor y espiritualmente me llena de mucha satisfacción”, precisó.

‘Navidad’ es una canción de festejo, mientras que ‘Mensaje de Navidad’ es un mensaje; esa es la diferencia entre los dos temas.

“Navidad’ es para festejar, sin embargo en esta composición hay unos reflejos en los cuales contribuyó mucho mi hermano Israel Romero, porque él hizo la melodía, hizo una parte de la primera estrofa. Yo complementé el resto. No pensé que esa canción fuera a salir a nombre mío. Yo le he pedido varias veces que haga la transferencia. Él no ha querido, de pronto porque considera que la temática es mía”, puntualizó Rosendo Romero.

La llegada del Niño Jesús

La Navidad es una fiesta, sinónimo de paz, amor, reconciliación y unión familiar; es una época especial para expresar cariño y compartir con los seres más queridos el mensaje de esperanza y solidaridad que trae la llegada del Niño Dios.

En torno a numerosos platos típicos, postres, dulces y bebidas tradicionales, la cena de Navidad reúne a las familias que esperan ansiosas las doce campanadas para brindar por una nueva ilusión que nace en sus corazones.

Los más devotos asisten a la Misa de Gallo, que se celebra el 24 de diciembre a la media noche en los templos católicos, para conmemorar el nacimiento del Hijo de Dios. Cuentan que recibe este nombre porque el gallo debió de ser el primero en presenciar el alumbramiento de Jesús y, posteriormente, se encargó de anunciarlo al mundo.

Después de la media noche, familiares y amigos intercambian abrazos, buenos deseos y regalos que simbolizan cariño y afecto. Los niños reciben los obsequios que el Niño Jesús les ha traído como recompensa por su buen comportamiento durante el año.

Algunas familias motivan a sus hijos para que al inicio del mes de diciembre escriban una carta al Niño Dios, pidiendo sus regalos y explicando las buenas obras que realizaron en el transcurso del año, su buena conducta, cumplimiento en el colegio y obediencia con sus padres.

Navidad es una época para compartir el mensaje de esperanza que trae el hijo de Dios. De esta forma, alimentan el espíritu de la Nochebuena en ellos y los motivan para ser buenos y responsables.

Rosendo Romero, el poeta de Villanueva (La Guajira), inmortalizó sus vivencias, plasmó sus bondades y desalientos en su obra Mensaje de Navidad. Su canción es la más sonada en los últimos dos o tres meses del año.

El tema ‘Navidad’ (Binomio de Oro) es una canción de festejo, mientras que ‘Mensaje de Navidad’ (Diomedes Díaz es un mensaje, esa la diferencia entre las dos composiciones, según Rosendo Romero.