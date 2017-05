A Nairo le llegó la hora en el Giro

Nairo Quintana iniciará hoy su sueño de ganar el Giro de Italia.

Agencias

Cinco escarabajos colombianos participarán desde hoy de la esperada edición 100 del Giro de Italia, un recorrido de 21 etapas que finalizará el próximo domingo 28 y en el que Nairo Quintana parte como gran favorito, según publicó Deportesrcn.

El boyacense Nairo Quintana, ganador de la prueba en 2014, llega como uno de los grandes favoritos a ganar la prueba, competencia que este año le viene particularmente bien a los escaladores como él. Según el portal Deportesrcn, Quintana llega a la carrera tras ocupar el segundo lugar en la Vuelta a Asturias y como ‘capo’ del Movistar Team, considerado uno de los mejores equipos World Tour del mundo.

El resto de la tropa colombiana la conforman Winner Anacona, Sebastián Henao, Fernando Gaviria y Daniel Martínez.

“El recorrido del Giro me parece muy duro, más complicado sobre el libro de ruta. De cara al Tour, la carrera se convertirá en complicada por la envergadura de los rivales. Estos últimos tiempos, algunos corredores han hecho dos o tres. Yo me he planteado disputar Giro y Tour.”, dijo Nairo Quintana a AS Colombia.

El Giro número 100 arrancará en Cerdeña (tercera vez en la historia que parte desde aquí tras las ediciones de 1991 y 2007), la isla que vio nacer a Fabio Aru, con una etapa entre Alghero y Olbia, sobre 203 kilómetros, según publicó el portal Marca.