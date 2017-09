Un muerto y un herido por riña en el Cruce de Bosconia

En una riña registrada en el municipio de Bosconia, Cesar, un comerciante informal murió y otra persona resultó herida; esta última hacía parte de un grupo contratado para la logística del concierto que ofreció anoche la cantante mexicana Ana Gabriel, en Barranquilla.

De acuerdo con las primeras versiones del incidente, la riña se presentó porque el supuesto grupo de logística se negó a cancelar una cuenta de varios fritos que se comieron en un negocio callejero de Bosconia.

Durante la gresca registrada hacia la media noche del pasado jueves, en la carrera 18 con calle 27 del barrio Los Almendros, perdió la vida Carlos Enrique Meléndez Martínez, de 31 años de edad, conocido como ‘El Cole’, tras recibir una herida profunda en el tórax, lado izquierdo, con un cuchillo que le afectó el corazón.

Según las autoridades locales, la muerte Meléndez Martínez se produjo en forma instantánea en el sector comercial de Bosconia, donde funciona una ‘fritanga’. En ese negocio callejero, según Elsy Hernández, cuñada del occiso, siete personas que viajaban en dos camiones con muebles para el concierto en referencia, se comieron varios fritos y en hechos que no están claros se generó una discusión que terminó en tragedia.

“Exijo investigación para esclarecer el hecho”

La cuñada del comerciante víctima de la acción violenta exigió celeridad en la investigación, para que su muerte no quede en la impunidad.

“Ellos lo mataron y tienen que responder por el crimen, me preocupa que el joven herido, que está siendo atendido en el Hospital Rosario Pumarejo de López, no esté custodiado por la fuerza pública, si él participó en el hecho. La muerte de él, fue injusta, porque simplemente les exigió a ellos que debían pagar la comida y con un cuchillo que tenía la fritanguera, lo mataron. No es justo”, exclamó.

El lesionado, Jhon Estiven Manzano López, de 26 años, quien recibió tres heridas con elemento corto punzante durante la gresca, explicó a EL PILÓN que es falso que ellos se habían negado a pagar los fritos y por el contrario señaló que a él lo iban a atracar y lo despojaron de 50 mil pesos, un celular y otros elementos que portaba.

Meléndez Martínez, quien por primera vez llegaba a región Caribe, dijo que ellos había salido desde Cali hacía dos días con destino a Barranquilla y se bajaron en Bosconia a comer y llegaron a una mesa de fritos, siendo atacado con un cuchillo por un desconocido.

“Yo traté de correr, me caí y me dieron, además me levantaron a patadas y trompadas en el suelo; ahí se formó una pelea con otras personas, supe que hubo una persona muerta y me enteré en el hospital del pueblo media horas después, cuando me atendían los médicos. Todos nosotros teníamos plata, no entiendo por qué razón están diciendo que no queríamos pagar la comida, no es verdad esa versión”, insistió el herido.

El cadáver del comerciante fue trasladado a la morgue de Medicina Legal de Valledupar, donde le practicaron la necropsia de rigor y en horas de la tarde fue trasladado a su tierra natal.

Este sábado tendrá lugar la audiencia de legalización de captura de los presuntos implicados en el homicidio, en el municipio de Bosconia, según indicaron las autoridades.

Por Abdel Martínez Pérez