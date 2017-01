Mototaxista atacado a tiros tiene pronóstico reservado

En el Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar se encuentra internado Roberto de Jesús Vargas Serna, atacado a bala en el suroccidente de la capital cesarense. Foto referencia.

Entre la vida y la muerte se debate un mototaxista atacado a tiros por dos sicarios que se movilizaban en una motocicleta por la manzana 17 de La Ciudadela 450 Años, en el suroccidente de Valledupar.

El reporte entregado por las autoridades locales señala que el herido se llama Roberto de Jesús Vargas Serna, de 43 años, quien sufrió cuatro balazos que lo mantienen en estado agónico en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Rosario Pumarejo de López.

Los delincuentes le dispararon por la espalda y los proyectiles le afectaron un pulmón, un testículo y el hígado, por lo que fue necesario intervenirlo quirúrgicamente.

“Mi hermano había hecho la última carrera y el cliente vivía por el mismo sector de su casa y decidió concluir su día trabajo allí y siguió rumbo a su casa, pero parece que lo estaban siguiendo, porque antes de llegar, el parrillero de una motocicleta le disparó sin contemplación, sin más allá y sin más acá, aún cuando iba en su moto en marcha. No sabemos qué pudo haber pasado, la Sijín adelanta las investigaciones para saber a ciencia cierta porqué le dispararon, porque él no tiene amenazas de muerte, ni tenía cuentas pendiente con ninguna persona. Mi hermano, no es un hombre de problemas. Él ayer estaba muy mal, en horas de la tarde fue sometido a una segunda intervención quirúrgica”, aseguró una de sus hermanas.

Agregó la familiar, que una vez se desplomó de la motocicleta alcanzó hablar y dijo que los asesinos se movilizaban en una motocicleta marca Bóxer de color verde. Fue lo único que comentó a su hermana y desde ahí no ha reaccionado más, se mantiene en estado de inconsciencia.

Los investigadores de la Sijín trabajan con algunas evidencias que recompilaron en el sitio del atentado para tratar de dar con el paradero de los pistoleros.

Por Abdel Martínez Pérez