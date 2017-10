Ministro reveló nuevos aportes del Cesar al sector minero energético

El Cesar hoy es el principal motor en carbón de Colombia, que en 2016 aumentó las exportaciones en 10,8 %, alcanzando cerca de 90 millones de toneladas. De esas cifras el departamento aportó más de un tercio, según lo confirmó el ministro de Minas y Energía, Germán Arce Zapata, siendo la empresa Drummond mayor exportadora con cerca de 32 millones de toneladas.

Las declaraciones se hicieron en el marco del informe de gestión de los últimos siete años, con énfasis en 2017 y en los retos para los meses que quedan del actual Gobierno, del sector minero energético, liderado por el Ministerio de Minas y Energía.

El acto se realizó en el auditorio Consuelo Araújo Noguera de la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Lúquez, donde hicieron presencia la viceministra de Energía, Rutty Paola Ortiz Jara y el viceministro de Minas, Carlos Andrés Cante Puentes. También participaron la presidenta de la Agencia Nacional de Minería, Silvana Habib Daza; el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Orlando Velandia; el Experto Comisionado de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Christian Rafael Jaramillo Herrera; el director General del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas, Gerardo Cañas Jiménez; el director del Servicio Geológico Colombiano, Óscar Eladio Paredes, y el director de la Unidad de Planeación Minero Energética, Ricardo Humberto Ramírez Carrero.

El ministro Arce dijo que durante el gobierno de Juan Manuel Santos la cobertura energética alcanzó el 97 % del país y destacó logros en materia de energía como el Plan 5 Caribe que ha adjudicado, al día de hoy, obras en el sistema de transmisión nacional y regional de energía eléctrica por un valor de $4,3 billones de pesos.

“En los últimos tres años fuimos a más de 10.000 Unidades de Producción Minera, en 251 municipios de 19 departamentos para saber cómo funcionan, qué título tienen, de qué manera se desarrolla la actividad”, destacó.

En lo que tiene que ver con Energía que Transforma, dijo que 8,8 millones de colombianos tienen hoy gas natural en su casa y que el reciente lanzamiento del Proceso Competitivo Sinú San Jacinto, “hará más atractivas las condiciones de asignación de áreas para la explotación petrolera en el país”.

¿Cuáles son los desafíos en minería para el país?

El gran desafío al largo plazo es cómo formalizar la industria. El caso del Cesar es distinto porque tiene una tradición minera, además de una gran actividad de minería a gran escala, pero el desafío nacional es mucho más pequeño, estamos hablando de cómo garantizamos que los pequeños mineros que hacen minería hace 400 años en algunas regiones puedan hacerla cumpliendo estándares medio ambientales y que sea responsable en el largo plazo con el medio ambiente. Hay un problema de ilegalidad en el sector, pero también un problema de informalidad, entonces nosotros decimos; todo el que esté dispuesto a hacer minería responsable con el medio ambiente hay que buscarle un mecanismo para que dentro del ordenamiento legal pueda operar. Ese es el desafío más grande porque es donde hay mayor cantidad de mineros y actividades en el territorio nacional.

La práctica de fracking es una de las cuestionadas en el Cesar. ¿Cómo enfrentarán este tema?

Voy a separar esa discusión. Nosotros empezamos a hablar de cuáles son las nuevas fronteras de recursos hidrocarburíferos en el país durante 2010, identificamos dos áreas de desarrollo; una costa afuera que lo mencionamos en la audiencia y es toda la exploración en el mar Caribe, donde no hacíamos exploraciones hace más de 30 años después de los hallazgos en La Guajira, ahí hemos hecho todo un desarrollo por lo menos una década más en que produzca la primera molécula de gas para el país. El otro frente grande es recursos en roca generadora, cuando me hablan de fracking es una de las técnicas que se pueden utilizar para desarrollar esos recursos. La primera pregunta que debemos contestar es si tenemos recursos: creemos que sí tenemos y cómo podemos desarrollarlo con el más alto estándar medio ambiental, hemos dicho a quienes tienen preocupaciones es que tenemos las mismas y si es posible desarrollar esos recursos de manera responsable con el medio ambiente, creemos que sí como se han desarrollado en Canadá y en algunos lugares de Estados Unidos, en Argentina, pero debemos determinar si tenemos recursos que sean explotables, cómo los podemos desarrollar; cada día trae su afán. Hoy estamos en fase exploratoria, en estudios, cuando encontremos el recurso determinaremos qué tipo de recurso y técnica se utilizará, el fracturamiento hidráulico es una de ellas y estamos trabajando técnicamente para definir cuáles son las reglas para hacerlo. No es un tema de papeles, de pronto hacemos el reglamento y no tenemos recursos, es decir no hay discusión, tenemos que pasar la etapa de discusión para poder hacer la pregunta a largo plazo.

En el ámbito de carbón el Cesar es el mayor exportador del país. Háblenos de este tema.

Y el que más creció. El año pasado tuvimos una cifra récord en producción de carbón, por encima de 90 millones de toneladas, este año creemos que vamos a superar esta meta. Tuvimos un par de años de bajos precios y eso traía estancada la inversión, con una mejora, se ve automáticamente los niveles de producción y este 2017 esperamos superar las metas. El Cesar es uno de los grandes aportantes de ese recurso y esas divisas, además que produce ese carbón para poder comprar otras cosas dentro de la economía.

La energía solar es una de las nuevas apuestas en el Cesar. ¿Qué nos puede decir?

La Unidad de Planeación Minero Energética publicó un atlas de recursos renovables, cuando mira las zonas con mayor potencial de desarrollar energías de fuente solar, por luminosidad o por calor, el Cesar es una de esas regiones con mayor potencial; el Plan 5 Caribe que se diseñó para elevar el nivel de la infraestructura, no solo permitirá bajar energía de otros niveles del país, sino entregar energía desde el Cesar hacia otras regiones. El Cesar y La Guajira tienen un rol muy importante en este proceso, subestaciones y líneas en el Cesar otorgará darle el respaldo y además exportar energía desde este departamento.

¿Tema Electricaribe después de la intervención hecha por el Gobierno Nacional?

El primer desafío es garantizar la prestación el servicio, a partir de febrero de este año empezó el proceso de contratación de una banca de inversión y los asesores técnicos que nos ayudan a valorar el estado de la compañía, para el próximo año abrir un proceso público de traer un nuevo inversionista en el nuevo modelo técnico que se defina y que nos permita, no solamente garantizar la prestación del servicio que lo estamos haciendo, sino mejorar en tema de calidad que durante los últimos 10 años la costa ha sufrido de manera permanente.

Minería subterránea en el corregimiento de La Loma, ¿Cómo se implementará este proyecto?

Está programado para que empecemos este año, eso será el primer gran desarrollo de minería subterránea de carbón. Yo creo que hay unas lesiones importantes desde el punto técnico porque el proyecto de La Loma ha venido agotando cada una de las instancias desde lo técnico-ambiental y esperamos ponerlo en marcha el próximo año.

Enel Green Power Colombia consiguió la licencia de Corpocesar para la construcción y operación del proyecto Parque Solar El Paso, que busca aprovechar la fuerte intensidad lumínica del sol en El Paso y transformarla a través de paneles solares en energía eléctrica y comercializarla.