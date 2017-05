MinEducación espera que Fecode vuelva mañana a la mesa de diálogos

Foto: MinEducación.

El gobierno nacional, en cabeza del ministerio de educación, espera que la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación reconsidere la decisión de paro del magisterio –que afecta a 8,3 millones de niños– y mañana, miércoles 17 de mayo, vuelva a la mesa de diálogos.

“El llamado a paro no era necesario. Sabemos que las necesidades del Sector Educativo son grandes, pero el Gobierno nacional viene cumpliendo y cerrando las brechas existentes con todo lo que hemos acordado con Fecode”, aseguró Pablo Jaramillo Quintero, viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media en el Congreso de la República, a donde asistió a una sesión en la Comisión Séptima del Senado sobre atención en la zona de frontera con Venezuela.

Jaramillo reiteró que el Gobierno nacional ha cumplido con todos los compromisos económicos adquiridos con Fecode. En este sentido, resaltó la nivelación salarial y el ascenso en el escalafón docente.

“Hay una gran deuda con los maestros en este país y como Gobierno creemos que es importante mejorar sus condiciones –explicó el Viceministro–. Por eso, hace unos años se definió una nivelación de 12 puntos reales que va hasta 2019: se han pagado 4, este año los maestros van a tener un aumento de dos puntos adicionales al que reciben los demás funcionarios públicos –retroactivo al primero de enero–, el próximo año 3 puntos y en 2019, otros 3.

Sabemos que no es suficiente, pero creemos que hace parte de un esfuerzo muy importante por cerrar esa brecha y donde el Gobierno se comprometió hasta 2019”.

En cuanto al ascenso en el escalafón, manifestó que estos estuvieron congelados hasta el año pasado, cuando el Gobierno realizó unas pruebas a las que se presentaron 36 mil docentes: el 70 por ciento pasó las evaluaciones y para los demás se hizo una prueba financiada por el Estado en la que después de terminada, estos maestros accedieron a las promociones.

El viceministro Jaramillo insistió en el llamado a Fecode a retornar a la mesa de diálogos, que se abrió el pasado 9 de marzo y en la que se lograron 11 acuerdos sobre política educativa.

“Yo he llamado a Fecode todos los días, la ministra Yaneth Giha ha llamado al Presidente de esa Federación y nos han dicho que no se quieren sentar a la mesa hasta que no haya una nueva propuesta económica. Lo que decimos desde el Gobierno es que estamos cumpliendo los compromisos asumidos en 2015 y no podemos hacer nuevos acuerdos presupuestales; por ejemplo, Fecode quiere que definamos nivelación para 2020 y 2021 y creemos que eso le corresponde al siguiente Gobierno. Ojalá mañana vuelvan a la mesa, sabemos que hoy están en marcha y están en todo su derecho, pero insistimos que acá está en juego la educación de más de 8 millones de estudiantes”, puntualizó el viceministro Pablo Jaramillo.