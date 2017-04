El mentor de Martín Elías

Elver Díaz. Foto JOAQUÍN RAMIREZ / EL PILÓN.

Elver Díaz es uno de los principales responsables de que Martin Elías haya llegado a ser uno de los más importantes de la música vallenata. Es su tío, quien lo formó desde los 12 años de edad, en su agrupación musical ‘La Familia de Diomedes’.

“Cuando Diomedes tuvo el problema que ya todos sabemos, él (Martín) apenas comenzó, alguien me dijo: Elver, Martín canta. Yo lo llamé, me tenía pena, me dijo: tío, yo no doy para cantar, creía que lo hacía mal”.

Elver fue descubriendo el diamante en bruto, que era su sobrino.

“Y lo escuché cantando me di cuenta enseguida del talento que tenía, yo hice la agrupación con todos los muchachos y me decía: tío por qué me pone a cantar de último. Yo le decía: porque usted hijo mire la gente como la pone; en la música tenemos que comenzar bien y terminar bien, entonces, usted es la terminación porque usted tiene más talento, con todo el respeto de los muchachos”, recordó Elver en medio de lágrimas.