Mecánico falleció tras chocar su motocicleta contra un taxi

Ricardo Jiménez, progenitor del occiso estuvo a punto de entrar en shock al confirmar que el cuerpo que su hijo estaba en la morgue. Foto AMP.

Un mecánico automotriz perdió la vida en un accidente de tránsito, al colisionar de frente la motocicleta en la que se desplazaba contra un automóvil de servicio público. El cuerpo de la víctima salió ‘volando’ por encima del vehículo, impactó contra un árbol y cayó sobre el pavimento.

Las autoridades de tránsito identificaron al occiso como José Alberto Jiménez Jiménez, natural de Valledupar y residente con su compañera sentimental en el barrio de invasión Brisas de La Popa. Por el impacto, el joven de 21 años recibió trauma craneoencefálico, contusiones en otras partes y heridas abiertas en la cabeza, que le produjeron la muerte en forma instantánea.

El accidente se registró a las 9:00 de la noche del sábado, en la calle carrera 41 con calle 13 de la Urbanización ‘Don Alberto, ubicado en la parte posterior del Batallón de Artillería Número 2 La Popa de Valledupar, supuestamente por invasión de carril. Una primera hipótesis señala que al parecer el mecánico automotriz trató de esquivar una corriente de agua que había sobre la avenida, pero se fue hacia el otro carril por donde se dirigía el taxi. La segunda conjetura, es el contrario, que el taxista fue quien invadió el carril por donde se desplazaba la motocicleta. Sin embargo, las autoridades de tránsito serán las encargadas de establecer quién fue el responsable del hecho.

Los vehículos involucrados en el percance son una motocicleta marca Honda Eco de Luxe de color negro de placa LHN-65B, la cual chocó contra el automóvil marca KIA Picanto de placa UWS-831, conducido por Nicolás Albeiro Martínez Figueroa, de 36 años, quien resultó ileso del accidente.

“Me quedé esperándolo”

El progenitor de la víctima, Ricardo Jiménez una vez pudo establecer plenamente que su hijo era el que había muerto en el accidente de tránsito, reveló en medio del dolor que su hijo había llegado a su casa ubicada en el barrio San Martín, a las 8:30 de la noche, porque todos los días iba a buscar la motocicleta de su propiedad para trasladarse hasta su vivienda y en la mañana regresaba.

“En la mañana de hoy (ayer) me quedé esperándolo, llegó la hora en que debía llegar y nada; entonces llamé a la mujer y ella me respondió que él no había llegado a dormir y eso me preocupó, porque él no era de andar parrandeando. El día del accidente se dirigía hacia su casa, en donde su mujer también lo quedó esperando. Luego me dijeron que se había registrado un accidente de tránsito frente al barrio Don Alberto y me trasladé desesperado hasta la morgue, en donde a través de fotografías que tenían unos reporteros gráficos pude reconocerlo”, explicó el padre de José Alberto Jiménez Jiménez.

