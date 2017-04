“Me siento feliz porque él en vida supo que yo era su fan número uno”

Shirleys Judith Romero Martínez mientras esperaba ayer la caravana fúnebre que traía el féretro de su artista favorito Martín Elías Díaz.

Shirleys Judith Romero Martínez se considera la mujer más martinista de todos los martinistas que existen en el mundo, su pasión por el cantante Martín Elías Díaz la llevó a fugarse varias veces de su casa para asistir a los conciertos del artista de la música vallenata.

La joven de 21 años hacía malabares para ingresar a los eventos donde estaban programadas las presentaciones del ‘Gran Martín Elías’ y en su residencia la tildaban de loca por seguir a todas partes a su artista favorito.

“Me volé muchas veces en las entradas, a veces no tenía plata para las boletas y me saltaba las barandas, porque siempre quería estar adelante, con él viéndolo, siempre le lloraba a mi mamá para que me permitiera ir, ella sabía que Martín era mí artista y mi ídolo”, contó la seguidora de Martín.

Shirleys Romero recordó los momentos que compartió con Martín Elías en varios de los conciertos del cantante, a los que se colaba con el fin de ver de cerca a su ídolo.

“Fueron como tres veces, la primera fue en el centro comercial Guatapurí, otra fue donde me autografió un suéter de la Historia Continúa en el Parque La Vallenata y la otra ocasión fue donde compartí con su familia en el álbum Imparables, me propuse a que ese día me iba tomar la foto con él y entré al concierto con la esposa de Rolando Ochoa al camerino del Parque de La Leyenda Vallenata, donde compartí un rato con todos los músicos y por supuesto con Martín, el último concierto al que asistí fue para las fiestas de Bosconia, donde me hice videos con él como nunca lo había hecho, en el concierto él me vio y sabía que yo era su ‘martinista’, me siento feliz porque él en vida supo que yo era ‘martinista’, su fan número uno, me acerqué mucho a él, busqué muchas fuentes con tal que él supiera que yo era ‘Martinista’”, manifestó Shirleys.

Esta estudiante de contabilidad, oriunda de Pailitas, sur del Cesar, vive en Valledupar desde hace seis años, a donde llegó para conseguir sus sueños, ser una profesional y tener de cerca a Martín Elías, este último lo consiguió y se siente satisfecha por ello.

Shirleys Judith Romero siempre acompañó a Martín Elías desde que lo vio por primera vez en tarima en un concierto en Pailitas y lamentó tener que despedirlo llorando hoy en Valledupar.

“Siempre supe que era mi amor, pero lo veía como un artista por su humildad, personalidad, como se le brindaba al prójimo y por eso me identifique con él cuando vi su primer concierto en Pailitas, Cesar, con el álbum ‘El Terremoto’, desde ese momento me sentí identificada y desde entonces he sido martinista y siempre estará en mi corazón”, dijo la fanática mientras empuñaba un ramo de flores para lanzarlo al paso de la caravana fúnebre.

Una de las anécdotas que Shirleys Romero recuerda, fue el día que viajó a altas horas de la noche al municipio de Bosconia para ver a Martín Elías. “Una vez me fue de aquí de Valledupar para Bosconia a las 10 de la noche y él tocaba a la 1:00 de la madrugada, también para unas fiestas en Bosconia, me acuerdo que pagué 20 mil pesos de pasaje y allá amanecí con varios amigos, también fui a Barranquilla en el Carnaval”, indicó la joven que a pesar de la muerte de su artista favorito, asegura que seguirá escuchando y bailando las canciones del ‘Gran Martín Elías’, hasta que sea Dios quien los vuelva a poner juntos.

“Yo lo seguiré acompañando hasta que Dios me lleve a mí, siempre seré martinista y nunca cambiare a Martín por nada en el mundo, sinceramente él no es artista porque cantaba, sino en todo el sentido como persona”, manifestó, Shirleys Romero Martínez.

Mohamed Osman Díaz

Mohamed.osman@elpilon.com.co