‘Y me perdí… lo nuevo de Skrleth

Las fotografías para la caratula del sencillo fueron realizadas por Danna Aponte, en las platas de Puerto Salgar, Atlántico.

Adornando su voz con acordes de acordeón y guitarra, Skrleth se presenta ante la industria del disco con la canción ‘Y me perdí’.

A través de su primer sencillo, luego del paso por la agrupación de Silvestre Dangond, la joven de 24 años de edad se convierte en una de las promesas de la música actual.

En la obra de su tío José Arcila, quien además fue el productor y acordeonero, Dayana Scarleth Arcila (nombre original) hace una interpretación especial para refrescar el vallenato, que desde la era de Adriana Lucía, no ha tenido una representante del género femenino que brille.

Grabada en los estudios Redbox y ABC de Barranquilla, esta es una canción de corte romántico en la que Skrleth se pierde entre los sueños de aquel amor pasado, que no muere con el pasar de los días y que simplemente dejó vacíos en el corazón, terminando en desolación cuando vio partir al hombre de su vida.

“Yo me perdí en tu cuerpo vida mía y me perdí en la magia que me dabas noche y día, y me olvidé de dónde vengo yo, en dónde estoy y para dónde voy, porque te di mi vida, porque te di mi vidaaaaaaa”, dice el coro de ‘Y me perdí’.

“El lanzamiento de la canción fue algo especial, nunca antes lo había vivido. La incertidumbre de colgar la canción en las redes y no poder porque diseñamos una campaña donde escogimos las 7:00 de la noche, del miércoles 7 de septiembre, para entregarla al público y así lo hicimos. Me siento muy feliz por el recibimiento del público, la verdad es algo muy bello”, declaró la interprete nacida en Barranquilla.

En un corto vídeo grabado en las playas de Puerto Salgar, Atlántico, donde también hicieron las fotos de presentación del sencillo, Skrleth dejó ver esa sensualidad que mostró desde junio de 2015 cuando Silvestre la presentó en Uribia, La Guajira, como su nueva corista.

“Gracias a Dios hoy tenemos más oportunidad como mujer, en representar el género vallenato. Tengo la certeza de que existe una gran responsabilidad personalmente en poner en alto el nombre de las mujeres, no tanto a nivel nacional, sino que le demos dar la vuelta al mundo cantando música vallenata”, aseveró.

Skrleth señala que su propuesta tiene como diferencia la musicalidad, la puesta en escena y los instrumentos que usará para interpretar el vallenato. “El vallenato es mi sentir, lo llevo por dentro. Ejecutarlo un poco diferente no desfigura su raíz y su sentimiento”, dijo.

Dayana Skrleth Arcila es una joven de 24 años que nació en Barranquilla, pero creció en las calles del municipio de Maicao, La Guajira.