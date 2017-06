Matan hombre en el centro de Valledupar

Pese a los dispositivos de seguridad implementados por la Policía Nacional en la zona céntrica de Valledupar, que incluyen la restricción de motocicletas con parrilleros hombres mayores de 14 años, la tarde de ayer fue asesinado en este sector, de un balazo en el tórax, un operador de maquinaria pesada que laboraba en la empresa minera El Cerrejón.

Se trata de José Enrique Tejedor Molina, de 61 años de edad, quien fue víctima de ‘fleteros’, que presuntamente se transportaban en motocicleta.

El crimen ocurrió a la 1:00 de la tarde de ayer, en la parte externa del pequeño centro comercial ‘Unicentro’, localizado en la carrera 7 con calle 16B, frente a una joyería, donde la víctima, al parecer, forcejeó con dos hombres que pretendían hurtarle un bolso. Según las primeras informaciones que se conocieron el caso, el empleado minero, al parecer, tenía en el bolso 30 millones de pesos, producto de un préstamo, pero hay versiones que indican que en el momento del atraco no portaba el dinero.

Tejedor Molina, tras sufrir el impacto de bala en el lado izquierdo del tórax, que le habría afectado el corazón y otros órganos vitales, fue trasladado a la Clínica Médicos de Alta Complejidad del Caribe, pero allí los galenos confirmaron que el balazo fue fatal.

La víctima residía en el conjunto residencial Citaringa, norte de Valledupar, y tras 30 años de trabajo le faltaba poco para pensionarse.

“No hay evidencias que los asesinos iban a motocicleta”: Policía

El subcomandante de la Policía en el Cesar, teniente coronel Mauricio Bonilla Méndez, aseguró que no hay evidencias de que los asesinos se movilizaban en motocicleta.

“Lo que sí está claro, es que lo seguían a pie, tal como lo demuestran los videos de las cámaras de seguridad del sector, que ya están en poder de la Fiscalía”, indicó el oficial.

Según conocieron las autoridades locales, Tejedor Molina se iba a reunir con un particular que le iba a entregar un dinero (entre 20 o 30 millones de pesos) en calidad de préstamo, pero aún no se había encontrado con el prestamista. Él llevaba un maletín donde iba a guardar la plata, se lo quitaron, le dispararon y huyeron, pero sin dinero, según fuentes cercanas a la víctima.

“Necesitamos que revisen las estrategias”: Tuto Uhía

El alcalde de Valledupar, Augusto Daniel Ramírez, se refirió al accionar de los delincuentes en la ciudad y le exigió a la Policía que haya resultados sobre este nuevo homicidio.

En entrevista ofrecida al diario EL PILÓN, el primer mandatario local precisando lo siguiente:

“Nosotros rechazamos contundente y categóricamente estos hechos y pedimos y exigimos a la policía resultados como lo hemos venido haciendo, le hemos puesto todas las herramientas a la Policía, le hemos entregado motos de alto cilindraje, recursos para recompensas, alarmas comunitarias, vienen desde la administración pasada un circuito cerrado de cámaras de televisión que está funcionando. Le hemos dado avanteles, bicicletas, tienen todo, no pueden decir que no hay herramientas. Hoy, el problema no es que no haya una moto eficiente, necesitamos que revisen contundentemente las estrategias y que nos den los resultados, porque no vamos a aceptar otra respuesta”

El mandatario analizó la situación y consideró que el aumento del pie de fuerza será clave para mejorar la seguridad en la capital cesarense.

“Somos conscientes de que el pie de fuerza es insuficiente en Valledupar, hoy el pie de fuerza es insuficiente en todo el país. Esa fue la petición que hicimos en la cumbre de alcaldes al señor Presidente de la República, que hay que graduar más policías; están graduando 5.000 en el año y se necesitan 30.000, quiere decir que deben pasar seis años para poder tener el pie de fuerza”.

¿Cómo se explica que en una zona restringida de motocicletas, este homicidio haya sido perpetrado con uno de estos automotores?

“Eso es lo que nosotros cada día, además de todo lo que he manifestado, de que tienen todas las herramientas logísticas, hemos continuado con unas restricciones céntricas, una restricción al parrillero mayor de catorce años, además de la restricción del parrillero cualquier que sea su género los días sábados.

No se explica cómo la Policía, teniendo tantas herramientas logísticas no estén brindando seguridad en una zona tan importante de la ciudad. Cada día el gobierno se pone de lado de los ciudadanos y levantamos la voz para pedirle resultados a la fuerza pública. El alcalde ha cumplido y seguirá cumpliendo dando las herramientas logísticas y lo que queda aquí junto con los parlamentarios y el gobernador es pedir presencia del alto mando de la policía para que nos garanticen mayor apoyo de la fuerza pública, para que vengan a garantizar la seguridad de los vallenatos”, respondió.

Por Abdel Martínez Pérez y María Alejandra Calderón