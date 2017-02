Más de 480 corporaciones educativas cerradas en el Cesar por irregularidades

En el Cesar hay organizaciones que ofrecen las opciones de validar el bachillerato o educación secundaria en seis meses, algo que única y exclusivamente puedes hacer el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación Superior, Icfes.

A esos centros se les conoce como “colegios o corporaciones de garaje”, de las cuales la Secretaría de Educación Departamental ha cerrado varias en Bosconia, Chimichagua, Becerril, Chiriguaná, San Alberto, San Martín, Aguachica y Gamarra.

Oficialmente, la Oficina de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación Departamental, reconoce a estas instituciones como oferentes de la educación formal y educación para el trabajo y desarrollo humano (ante educación no formal), sin embargo muchas de ellas están violando las normas al extender su funcionamiento a municipios donde no tienen licencia de funcionamiento y registro.

Básicamente, las corporaciones, institutos técnicos o como quieran definirse aquellas que oferten el bachillerato por ciclos, según las autoridades de la educación en el Cesar están estafando a sus clientes al no contar con las garantías exigidas a nivel de infraestructura, concepto pedagógico, ámbito financiero y proyección a la comunidad.

“De acuerdo a denuncias que nos llegan sobre instituciones que funcionan en el departamento sin el lleno de los requisitos legales. Es así como hemos detectado y tomados los correctivos, además prendemos las alarmas para que todos los cesarenses se enteren de que estas instituciones están funcionando en el departamento sin nuestra certificación”, declaró el secretario de Educación del Cesar, Jorge Eliécer Araújo Gutiérrez.

El departamento cuenta con 77 colegios no oficiales, que tienen la certificación para ofrecer la validación del bachillerato por ciclos; mientras que instituciones para el trabajo y desarrollo humano, hay 64 certificadas entre las secretarías de Educación Municipal y Departamental.

En cuanto a las llamadas “universidades de garaje”, no hay reportes en el Cesar porque la información es regulada desde el Ministerio de Educación Nacional.

Mayor problemática

Las instituciones para el trabajo y desarrollo humano se convirtieron en un dolor de cabeza para las autoridades educativas del Cesar. En primer lugar, los sitios ofrecen diplomas, algo que no es válido, pero sí certificados; otro punto es que operan en municipios del departamento, con registros de poblaciones del Magdalena, La Guajira, Sucre, Atlántico y Santander.

En Valledupar, 36 institutos tiene certificado para operar, mientras que en el resto de municipios existen solamente 28. En la capital del Cesar, en los últimos días la Secretaría de Educación Municipal anuló la certificación a 32 corporaciones, teniendo como base la falta de requisitos en el Proyecto Educativo Institucional. Por su parte, la Secretaría de Educación Departamental anuló más de 450 certificados desde 2014 hasta la fecha.

“En el caso de instituciones educativas para el trabajo y desarrollo humano, hemos adelantado todo un trámite correspondiente que incluye una visita para verificar que cuenten con la infraestructura, las herramientas necesarias para entrar en funcionamiento, entre otros puntos”, dijo el secretario de Educación Departamental.

El funcionario agregó que hace tres años, eran muchas las solicitudes que recibían para abrir este tipo de establecimientos porque no tenía ningún costo el requisito, pero desde que implementaron un proyecto, aprobado por la Asamblea Departamental en 2014, la Secretaría de Educación Departamental estableció unos costos para quienes quieran adquirir una certificación de este tipo.

“Solicitamos y establecimos unas tarifas para registros de programas, cada una con un costo dependiendo el salario y lo registros que vayan a solicitar, e igualmente la renovación, porque si a los dos años el registro se vence y no han pedido la renovación, inmediatamente procedemos al cierre definitivo de la autorización”, advirtió Araújo Gutiérrez.

Denunció que la Secretaría de Educación de Valledupar expide una resolución en la que acredita alguna institución con la licencia de funcionamiento y el registro de programa, “pero con esa licencia quieren operar en La Paz, Aguachica o San Alberto, pero deben tener en cuenta que para el departamento del Cesar la Entidad Territorial Certificada es la Secretaría de Educación Departamental, y para el municipio de Valledupar, la Secretaría de Educación Municipal, entonces esa resolución que se expide en Valledupar le aplica solamente para la ciudad y no para otros municipios”, dijo.

Uno de los casos revelados como “estafa” por esta sectorial de la Gobernación de Cesar fue con la Fundación para el Emprendimiento Educativo, Fudempe, que venía presentando y diciendo que gradaba bachilleres en seis meses.

“Eso es totalmente falso y errado, porque ni la Secretaría de Educación Departamental tiene la competencia para validar a los estudiantes en bachillerato, quien la tiene es el Icfes. Ya detectamos y verificamos que eso sucedía, tenemos fotos y evidencias donde están entregando diplomas a los estudiantes, que en última es una estafa porque el diploma no les permite acceder a la educación superior”, manifestó Araújo Gutiérrez.

Esta fundación opera en La Jagua de Ibirico, El Paso, Agustín Codazzi, Bosconia, Chiriguaná, La Paz y El Copey, identificada con el NIT 900.537.198-1, con el que ofrece validar bachillerato en seis meses. En la publicidad que está siendo distribuida anuncia cobro por inscripción de $10.000 pesos y matrícula gratis.

Sin embargo, a las instalaciones de este medio llegó Álvaro José Vega Ramos, representante legal de la Fundación para el Emprendimiento Educativo, para desmentir lo dicho por la Secretaría de Educación Departamental.

“Debo manifestar que esta información es totalmente falsa, debido a que Fudempe no es una institución académica que certifique diplomas de bachiller académico, las únicas instituciones que prestan este servicio son aquellas que se encuentran debidamente acreditadas por la Secretaría de Educación Departamental en este caso, la labor que brindamos está fundamentada en la ley 115 de 1994 que es una ley general y que establece tres formas de educación, que es una educación formal, una educación para el trabajo y desarrollo humano y una educación informal”, explicó Vega Ramos.

Sin embargo, la oficina de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación Departamental señaló que esta fundación quedaría vetada de recibir algún tipo de autorización, porque estaba incurriendo en una conducta ilícita, al graduar estudiantes con diplomas falsos.



“Cerramos 32 institutos”

En diálogo con EL PILÓN, el secretario de Educación Municipal, Luis Carlos Matute De la Rosa, explicó que en Valledupar fueron clausuradas 32 instituciones de los institutos que ofrecen educación para el trabajo y desarrollo humano.

“Estamos haciendo a través de la Oficina de Inspección y Vigilancia, un seguimiento a todos estos institutos. A partir de las visitas que hemos hecho, identificamos 36 institutos que cuentan con la reglamentación que exige la Secretaría de Educación para ponerlos en funcionamiento. Esto también nos permitió identificar un número de entidades que no cumplían con los requisitos y se procedió al cierre de todos ellos, que fueron 32”, aseveró Matute De la Rosa.

Las corporaciones

Las instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano, hacen parte del servicio público educativo y responde a los fines de la educación consagrados en el artículo 5° de la Ley 115 de 1994. Esta se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar, en aspectos académicos o laborales y conduce a la obtención de certificados de aptitud ocupacional, según información del Ministerio de Educación.

El exconcejal de Valledupar, Ricardo Vives Fernández, quien es director del Instituto Técnico de la Costa (Intecos), explicó que la Secretaría de Educación Municipal supervisa, regula y entrega las autorizaciones, exceptuando los programas de salud como son enfermería, farmacia y auxiliar administrativo en salud, que lo adquieren vía Ministerio de Salud y Protección Social.

“Nuestros programas son de tres semestres, en la educación prima la parte fundamental, productiva y electiva. Actualmente hay una deficiencia porque muchas instituciones no están garantizando las prácticas profesionales a los aprendices”, indicó Vives Fernández.

Agregó que en Valledupar y el resto del Cesar operan “colegios e institutos de garajes” porque no tienen registro en este departamento, ni concepto del Ministerio de Salud para ofertar programas en salud.

“Lo digo con fundamento de hechos porque a Intecos llegan estudiantes con certificados de notas de La Paz y Valledupar, cuando no tienen competencia para hacerlo porque el instituto tiene asentamiento es en Santa Marta. Viven engañando a los ciudadanos vallenatos, además en El Páramo, Divino Niño, El Edén, Divino Niño, La Nevada, existen institutos que gradúan a bachilleres con seis meses con diplomas de Santa Marta y Barranquilla. Eso no es justo”, puntualizó el exconcejal.

La Secretaría de Educación Departamental anuló más de 450 certificados desde 2014 hasta la fecha.

Por Carlos Mario Jiménez

Carlos.jimenez@elpilon.com.co