Más de 40.000 personas gozaron con Silvestre Dangond en Nando Marín

Con lo logrado la noche del sábado en Valledupar, Silvestre Dangond acabó con todo tipo de estigmatización y señalamiento de quienes criticaron el sitio escogido para el desarrollo del evento. El lote ubicado entre las urbanizaciones Don Carmelo y Nando Marín alojó a más de 40.000 personas en su terreno.

“Este concierto se lo dedico a quienes no creyeron en mi”, dijo Dangond en medio de su actuación, que inició a las 9:02 y terminó a las 10:40 de la noche. El escenario de corte internacional, que incluyó 200 cabezas móviles de luces, tres pantallas LED, un láser gigantes, entre otros accesorios, sirvió para que el intérprete de ‘Ya no me duele más’ cantara unos 100 minutos para los espectadores.

La apertura de las puertas se dio desde las 4:00 de la tarde y en orden los aficionados se ubicaron en las localidades establecidas por la organización. En el sector, sus habitantes aprovecharon desde el punto empresarial el lanzamiento.

Silvestre cantó las canciones incluidas en ‘Gente Valiente’. Abrió el show con ‘Ya no me duele más’, la cual tiene en el canal de You Tube más de 35 millones de reproducciones. ‘Es mentira’, ‘Lola’ (dos ocasiones), ‘Yo solo quiero’, ‘Materialista’, ‘Alucinaciones’, ‘Vivir sin ti es imposible’, ‘Te como a besos’, ‘Ella’, ‘Lo que a mí me gusta’, además de unas clásicas de su repertorio, se escucharon en el recinto que se ‘tiñó’ de rojo.

A la capital del departamento del Cesar llegaron ‘silvestristas’ de ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Sincelejo, Montería, entre otras. También hubo gente de Venezuela y Ecuador.

Carlos Bloom, mánager del artista latino, agradeció a las autoridades administrativas y policivas, así como a los medios de comunicación, el grupo logístico y el público en general, por creer y apoyar la presentación en vivo de ‘Gente Valiente’, que salió oficialmente al mercado discográfico el viernes 3 de febrero.

Al final, Silvestre Dangond puso la música, el público la emoción y Valledupar el escenario para una fiesta que será irrepetible.