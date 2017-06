Martín Elías, el hombre del millón de amigos

Entre alegría y nostalgia los seguidores de Martín Elías recibieron su último trabajo musical. Desde temprano, ayer por las calles y en las emisoras se escucharon las canciones, en cada esquina los vendedores de cd’s ofrecían el disco de manera ilegal y los seguidores buscaban esa opción y también el disco original, que creyeron se había agotado.

Solo hasta las 11:00 de mañana llegaron a Valledupar las 10 mil de las 40 mil copias de ‘Sin Límites’, el último trabajo discográfico del hijo de Diomedes, que serán distribuidas a nivel nacional por la disquera Sony Music, dado que el lanzamiento del disco que se filtró de forma digital la mañana del miércoles y afectó el lanzamiento comercial que estaba programado para hoy.

A pesar de haber cancelado el evento de lanzamiento, las calles de Valledupar se vistieron de amarillo, como en agosto de 2015 cuando Martín lanzó ‘Imparables’, o como aquel triste 15 de abril cuando el cuerpo sin vida del artista fue trasladado a Valledupar, los seguidores salieron de sus casas a escuchar el disco con amigos y en los establecimientos públicos.

Según Duberlin Ruiz, vendedor del cds en la Galería Popular, los compradores de ayer solo pidieron el disco de Martín Elías. “Puro Martin, lo que se vende hoy es el disco y las camisetas del terremoto, los encuentran por un valor de 3 mil o 4 mil pesos”, manifestó

Este ha sido un lanzamiento diferente, con más nostalgia que alegría, pero con la satisfacción de un trabajo bien realizado; es lo que piensa y siente de su compañero de fórmula, Rolando Ochoa, a quien le ha tocado enfrentar este disco como a Martín le gustaba.

“Es algo difícil que no se puede explicar los sentimientos que hay, pero aquí estamos lanzando ‘Sin Límites’, como él (Martín Elías) lo hubiese querido, visitando los medios y contando los detalles del disco, llevando las alegría a todos”, manifestó el acordeonero.

Los expertos en música vallenata aseguran que en este trabajo musical se puede escuchar un cantante maduro y arriesgado, con una carga sentimental y profesional absoluta en lo que está de acuerdo Rolando.

“Sin Limites está cargado de sentimiento hay nostalgia, alegría. Solo hay que escuchar el cd para llenarse de sentimiento, la manera en que cantó, en que acogió cada canción, el toque especial que le dio a cada tema. Martín se despidió de nosotros con una gran producción cantó como nunca. Él tenía rato de no cantar tan bonito o no sé si es por el estado de nostalgia en el que estamos todos lo sentimos así, aunque no creo; recuerdo que cuando lo escuchábamos en el estudio, él mismo decía que había cantado bonito”, relató el artista.

Son muchas historias que dejó Martín Elías impresas en el disco, el álbum con el que soñaba y quería llegar a otros mercados. “Quería llegar a lugares donde todavía no era tan fuerte como en la Costa, por eso trató de hacer canciones que él sabía que iban a gustar mucho en el interior, como ‘Bendito corazón’, una canción que inicialmente compuse para Paola Jara, en género popular, pero que Martín se enamoró de ella, y el resultado fue muy bueno”, afirmó Ochoa.

Cada una de las canciones tiene algo especial de Martín, ‘El ton ton’, que es de mi autoría, Martín quería que sonara como un juego de niños, como la introducción del caballito de Carlos Vives y cuando la escuchó ya terminada, se emocionó muchísimo. Aun no lo habíamos terminado y me daba ideas de lo que quería que fuera ese disco en tarima. Me decía: –oiga, yo me imagino una introducción tremenda para esa canción. Él parecía un niño”, evocó Rolando.

Báilame era la canción con la que ‘El Látigo’ quería cumplir su sueño de grabar con Carlos Vives. “A este tema se le habían hecho unos arreglos de tipo alternativo porque era la que quería grabar con Carlos Vives, pero como no se pudo hacer, se le quitaron todos esos sonidos y la dejamos como un vallenato normal”, contó el acordeonero.

Esa entrega de Martín Elías se ve reflejada en la forma como sus seguidores y los amantes del vallenato buscan su disco. Después de dos días de haberse filtrado el disco en plataformas como Youtube, se visualizan cerca de 331.987 visitas en los usuarios que publicaron la producción; ante eso el gerente de la Sony Music, Guillermo Mazorra, aseguró que la venta oficial del disco va muy bien aunque no se pueda hacer un balance oficial por ser muy prematuro.

“Es muy complicado determinar en un día los números la ventas del disco, desde antes de ayer esta en Dezzer, Apple, Itunes y Amazon, las plataformas no dan un balance sino lo que se puede ver a las vista los números están para revisión el público. Podremos dar cifras de ventas en dos o tres semanas”, manifestó el ejecutivo, quien además aseguró que Martín Elías era el artista vallenato con más proyección para la disquera.

Un pequeño y noble detalle para Martín

Adolfo Jácome, artista plástico y escultor, creó una obra en honor a Martín Elías. Se trata de una escultura de medio cuerpo, tamaño real del artista. Jácome, quien asegura no solo ser seguidor de la música de Martín sino su amigo personal, manifestó que esta obra nació desde el instante que se enteró de la partida inesperada del artista.

“El sentimiento me embargó de una y empecé a desarrollar este proyecto”, reveló, quien mientras decide el futuro de esta escultura, la tendrá ubicada en la emisora Olímpica Stereo, para que todos los seguidores puedan apreciarla al cantante conocido como ‘El hombre del millón de amigos’.

La obra fue construida en dos meses desde que el artista se enteró de la muerte de Martín, emprendió su proyecto para homenajear la memoria del artista y amigo a quien admiraba.

El guardián de los Díaz

Cada mañana Jorge Hernández sale de su casa con un propósito que se marcó hace cuatro años, tras la muerte de Diomedes Díaz, ser el guardián que vela por el buen estado de la tumba del ‘Cacique de La Junta’, de quien es su más fiel seguidor.

Eran las 10:00 de la mañana cuando lo encontramos al pie de una banca, con camisetas, gorras y unos llaveros con la imagen de Martín Elías, que ofrece a quien amablemente desee colaborarle, rodeado de algunos turistas de Bucaramanga y Bogotá que llegaron a tomarse una foto en la tumba del cantante.

El hombre, quien se ganó la confianza de los familiares de Diomedes, se encarga de limpiar las lápidas, mantener limpio el lugar, que no le falten las flores y vigilar para que los seguidores que llegan a visitar y hacer una oración por la memoria de sus ídolos no deterioren el césped y los adornos de las tumbas.

“Yo creo que me gané la confianza de la familia por que se dieron cuenta que lo hacía de corazón y no por tomarme una foto. Ahora su familia siempre me han colaborado, Martín estaba muy pendiente de todo, como Elver y Luis Ángel, ahora mi responsabilidad es doble pero lo hago con todo el corazón para que quienes vienen al cementerio se lleven la mejor imagen de Valledupar y de los Díaz”, manifestó.

Tenía una bayeta en la mano para limpiar el mármol negro que rodea la tumba de Martín, cayeron una hojas del árbol de mango que resguarda los despojos mortales bajo sombra e inmediatamente las retiró.

“Estoy pendiente que no le dañen la tumba a Diomedes, conocido como el más grande del folclor y ahora lamentablemente también lo hago con la de Martín, su hijo, que era quien nos había quedado abanderando el legado de su padre”, anotó.

Jorge se declara el más fiel seguidor de la música de Diomedes, asegura que sus hijos heredaron su gusto por la música del artista, pero cuando Martín se posicionó con un estilo propio en la música vallenato sus hijos más jóvenes decidieron hacerse llamar ‘martinistas’.

“Es impresionante como quieren a estos grandes del vallenato; yo he conocido personas que han venido aquí de todas partes del mundo porque les gustaba su música, la muerte de Diomedes y Martín ha dolido mucho, y eso se ve reflejado en las visitas que llegan a diario a este lugar”, resaltó.

El disco de Martín Elías ha conmovido a los amantes de la música vallenata, fue impresionante la caravana de carros que llegó ayer al cementerio Jardines del Ecce Homo para sonar a todo volumen las canciones de ‘Sin Límites’.

