“De Martín Elías dependían 38 familias en nómina”: Juank Vega

Con el paso de los días, Martín Elías consolidó su nombre en el vallenato, al pasar de ser el hijo de Diomedes Díaz a convertirse en una figura común de la música colombiana.

Después de que en 2011 sorprendiera al público con el álbum ‘El terremoto’, de la mano con Rolando Ochoa, este joven que para ese entonces tenía 20 años demostró el talante y la jerarquía para ser un líder entre su generación.

Pero en 2006 y con solo 16 años, Martín Elías resolvió trabajar como solista y llamó para su representación a Harold Becerra, quien comenzó a trabajar en la recolección de canciones para el primer compacto discográfico del artista.

En ese trasegar de estar con su tío Elver Díaz y el grupo llamado ‘La familia de Diomedes’, él tuvo como compañeros en el acordeón a Román López, Nelson Álvarez y Óscar De la Cruz.

“Con Martín nos unía una amistad desde que él era un niño, comenzamos juntos y terminamos con una gran amistad”, declaró Harold Becerra, su primer mánager, quien dijo que para esa época no existía roadmánager, comunity mánager y todos los puestos que han creado en las agrupaciones musicales.

Precisamente fue María Emma Gómez de Becerra, mamá de Harold, encargada de prestarle un millón de pesos a Martín Elías para que pagara unos anticipos de la grabación de su disco, que al final salió con el nombre de ‘Una nueva historia’.

Ese compacto salió en 2007 al mercado y contó con el acompañamiento del sello de Discos Fuentes e incluyó 14 canciones, obras de autores como: Rolando Ochoa, Wilfran Castillo, Diomedes Díaz, Calixto Ochoa, Melkis Suárez, Alberto Mercado, Jhon Dovales, Kilmer Peralta, Juan Luis Guerra, Martín Elías Díaz, entre otros.

En abril de 2015 y luego de tomar la decisión, Martín Elías anunció la salida de su amigo Harold Becerra de la agrupación y entonces encomendó a Paulo De Alba, para que manejara su imagen y firmara los contratos.

Ese matrimonio duró poco y en noviembre de ese mismo año De Alba salió de la representación de Martín Elías y le dio paso a Juan Carlos Vega, este último abanderó el proceso de posición y reorganización de la imagen del cantante en Colombia y fuera de ella.

“Martín me propuso trabajar y le dije que no, pero pasaron tres meses y acepté la propuesta. Fue la mejor experiencia de mi vida como mánager, él era feliz porque nada más llegaba a cantar y eso era lo que quería.

Gozábamos de una confianza única y eso es muy interesante en este proceso de la música vallenata”, manifestó Vega en diálogo con EL PILÓN.

El próximo compacto de Martín Elías llevaría el título de ‘Sin límites’ y Juank Vega era uno de los encargados de trabajar de la mano con la disquera Sony Music y la Fábrica de Licores de Antioquia.

“En días pasados me mandó la forma cómo quería la carátula, me dijo que el CD se llamaría ‘Sin límites’ y todo el trabajo que deseaba para este compacto. De Martín Elías dependían 38 familias en nómina y ahí se reflejaba la nobleza de un artista como Martín Elías, ahora estamos en el proceso del duelo, pero habrá que revisar muchas cosas con los abogados y la parte administrativa, porque nunca me había pasado un suceso de este tipo”, señaló Vega.

