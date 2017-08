María Fernanda, la líder comunitaria más joven en Villa Corelca

María Fernanda cursa segundo semestre de Administración de Empresas en la Fundación Universitaria del Área Andina.

Todos coinciden en que el líder comunitario entrega desinteresadamente lo mejor de sí para ayudar a los demás. Las motivaciones en cada caso son distintas y surgen de las necesidades cotidianas.

Una descripción que encaja de manera casi perfecta en la personalidad de María Alejandra Zambrano, una joven de 17 años que se ha dado a conocer en su comunidad por la capacidad de liderazgo y gestión que desde muy temprana edad desarrolló.

A ‘Mafe’, como le dicen sus amigos cercanos, le preocupó los problemas de drogadicción, de ausentismo escolar e indisciplina en los jóvenes del barrio Villa Corelca, donde reside, y fue esa la motivación para iniciar su trabajo comunitario. “En mi barrio se ve mucho a los jóvenes haciendo un mal uso de su tiempo libre, por eso quise aportar un granito de arena”, cuenta María Fernanda.

Fue así como el fin de semana, dándole continuidad al proyecto que inició desde que fue ‘contralorita’ o veedora en la institución educativa Villa Corelca, donde terminó sus estudios de bachillerato, realizó una jornada recreodeportiva en la que participaron más de 50 jóvenes de la urbanización El Cerrito y el barrio Villa Corelca.

“Me hace feliz trabajar por mi comunidad, siempre lo he hecho, eso le da sentido a mis logros. Para esta actividad conté con el apoyo de Indupal y me acompañó el secretario de Educación, Luis Carlos Matute, quien me felicitó por mi liderazgo y esto lo hice porque en mi barrio hay muchos jóvenes que pasan en las esquinas perdiendo el tiempo”, contó la entusiasta.

Su trabajo como veedora de los recursos financieros de la institución Villa Corelca la llevaron a obtener una beca integral para estudiar Administración de Empresas en la Fundación Universitaria del Área Andina. En los dos semestres de carrera que ha cursado, ella se visiona cada día como una política, quizás concejal o alcaldesa.

Para ella la clave del trabajo con jóvenes está en hablarles en su lenguaje, no discriminarlos y proponerles actividades que les gusten. Yo me siento a hablar con ellos, a hacer parche, a mostrarles que no nos divide algo, explica esta joven, que además ha organizado pasarelas, presentaciones musicales y de danzas para incentivar los más lozanos de su barrio.

Por Jennifer Polo / EL PILÓN