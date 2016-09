Mamá de cobradiario asesinado exige celeridad en las investigaciones

Adela Londoño pide que por el crimen de su hijo Tito Aragón Londoño se ofrezca recompensa con el fin de capturar a los responsables, como ha ocurrido en otros casos.

Adela Londoño Ariza, no entiende por qué no avanza la investigación del crimen de su hijo Tito Javier Aragón Londoño, asesinado el 23 de enero de este año, en un supuesto atraco a mano armada en el barrio Siete de Agosto de Valledupar.

La angustiada madre manifiesta que su hijo está próximo a cumplir ocho meses de muerto y no conoce ningún resultado de la investigación que está en manos de las autoridades.

Londoño Ariza, crítica la manera como la Alcaldía ha dispuesto mayor interés en otros casos de homicidios en Valledupar, hasta el punto de ofrecer millonarias recompensas. “Por lo ocurrido con mi hijo no se ha ofrecido ningún peso”, dijo Adela.

El más reciente asesinato fue el de Dayan Miguel Serrano Payares, hecho que tocó al alcalde Augusto Daniel Ramírez Uhía, porque la víctima era amigo y persona de confianza del mandatario municipal.

Por este crimen ocurrido la tarde del 30 de agosto en la carrera 19 con diagonal 5ª en el barrio Ciudad Jardín, norte de Valledupar, la Administración Municipal ordenó a las autoridades redoblar la seguridad en la capital del Cesar.

Durante una rueda de prensa en las instalaciones del Comando de Policía, el alcalde Augusto Ramírez, dijo que se desarrollarán 10 consejos de seguridad, “uno por día, de siete de la mañana en adelante en el despacho de la Alcaldía, para revisar estrategias operativas, para planear milimétricamente la seguridad”.

En estos consejos de seguridad la Policía, Ejército, Fiscalía y demás entes de control deberán rendir cuentas y mostrar resultados operacionales al alcalde, sobre las acciones para disminuir los índices de criminalidad en Valledupar.

Mientras que las autoridades continúan en los operativos contra la delincuencia en la ciudad, Adela Londoño, aún espera las conclusiones del consejo de seguridad en el que se analizaría el escrito de derecho de petición que interpuso, con el fin de que se ofrezca una recompensa que ayude a aclarar el crimen de su hijo Tito Javier.

“Me permito informarle que la misma debe ser sometida a análisis dentro del próximo Consejo de Seguridad, para determinar la viabilidad de la misma”, respondió la secretaria de Gobierno Municipal, Sandra Cujia, el pasado 4 de abril de 2016, al derecho de petición que envió Adela Londoño el 12 de marzo de este mismo año.

Para la mujer la angustia es peor por hecho de que en varias oportunidades ha recibido amenazas de muerte, pero la impotencia por no conocer los resultados de la investigación del crimen de su hijo, la ha llevado a pensar en vender su casa para reunir el dinero de pago de recompensa por información que conduzca a los responsables del crimen.

“Yo sigo con la persecución porque aquí tengo en el celular mensajes de personas que me escriben pidiéndome fotos, donde vivo y demás; eso es acoso en mi vida y la Policía más nunca volvió a mi casa, yo me defiendo sola, me encierro temprano, cuando escuché al alcalde hablando me sentí mal, porque por un amigo mira cómo se puso, y cómo estaré yo que ya mi hijo cumplió siete meses y no he visto resultados”, manifestó Adela Londoño, quien a pesar de la falta de apoyo institucional confía en que por el crimen de su hijo algún día se hará justicia.

Redacción Judicial / EL PILÓN