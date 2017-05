Luis Fabián Fernández apela condena de dos años

El exalcalde Luis Fabián Fernández manifestó que si bien el ordenador del gasto era él, en este caso denunciado no aplica la acusación de la Fiscalía 12 Seccional. EL PILÓN / Archivo.

El exalcalde de Valledupar, Luis Fabián Fernández Maestre, fue condenado a 24 meses de prisión, en fallo de primera instancia proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Valledupar con Funciones de Conocimiento.

El ente judicial aceptó la acusación de la Fiscalía 12 Seccional por los delitos de peculado por aplicación diferente, pero según Fernández Maestre él no ordenó pagar con recursos del Fondo Cuenta para la Seguridad Ciudadana, la nómina del municipio de Valledupar, cuando se desempeñó como mandatario en el período comprendido entre 2010 y 2012.

La investigación inició a través de hallazgos encontrados por la Contraloría, al realizar vigilancia a los recursos del Fondocuenta. El exmandatario de los vallenatos niega que los pagos que lo llevaron a ser condenado se hayan hecho bajo su consentimiento.

Luis Fabián Fernández indicó para EL PILÓN que a pesar de que el ordenador del gasto es el alcalde, en este caso denunciado no aplica.

“Son recursos que tenían una destinación específica, como seguridad y convivencia; lo dije en mis alegatos desde que me llamaron a audiencia y sostuve que no cumplo con funciones de tesorero municipal debido a que no cumplo con el perfil estipulado en el Manual de Funciones; no firmé documento alguno certificando el pago de dicha nómina; otra cosa es que autorice el pago de los recursos, pero que fuera a través del Fondocuenta nunca lo dejé por escrito y mucho menos lo hubiese hecho conociendo la norma”, declaró el exalcalde.

Agregó que “el Fondo Cuenta de Seguridad Ciudadana fue en su momento creación del expresidente Álvaro Uribe Vélez, a fin de fortalecer la seguridad en los territorios. Una vez asumimos como alcalde nos propusimos a reglamentar dicho fondo y a través del acuerdo 001 del 16 de febrero de 2010, el Concejo de Valledupar dio instrucciones precisas. Se dijo en este de qué se surtía dicho fondo, así mismo quien fungía como ordenador del gasto, quién debía hacer el recaudo y quién era el administrador de dichos recursos”.

El exmandatario, integrante del Partido Liberal, explicó además en un comunicado que el Manual de Funciones del Municipio de Valledupar, establecido en el decreto 000028 de 2006, indica qué debe hacer cada funcionario en el municipio y cuáles deben ser sus obligaciones. “Siendo así, claramente señalo que no estuvo dentro de mis funciones como alcalde municipal la ordenación del gasto en el Fondo Cuenta, pues ello deriva de las obligaciones del comité de orden público (art. 9, inciso 2, del acuerdo No. 001 del 16 de febrero de 2010). En este orden de ideas, quien tiene la obligación del manejo de las cuentas y de los fondos del municipio de Valledupar es el tesorero, no el alcalde, tal como lo estipula el decreto 000028 del 2006”.

El tesorero de la época era Jorge Luis Pérez Maestre, quien también está vinculado a la investigación y no fue vinculado al fallo del Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Valledupar.

Finalmente, Fernández Maestre argumentó que hará la apelación ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial, para que los magistrados realicen la respectiva revisión del caso.

Por Carlos Mario Jiménez

