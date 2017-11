El lúgubre comercio del Día de Los Difuntos

Los comerciantes de flores aseguran que en Valledupar han disminuido las visitas a los cementerios, en fechas como hoy, Día de los Difuntos.

El primero de noviembre los fieles católicos le rinden culto a todos los santos, seguidamente el dos de este mes los feligreses conmemoran el Día de los Difuntos, conocido también como el Día de los Fieles Difuntos.

En Colombia muchas personas visitan a sus familiares y amigos en los cementerios, con el fin de adornar con flores las tumbas de sus seres queridos, pero esa tradición se ha ido perdiendo. Así lo afirma Santander Martínez, quien ha trabajado en el Cementerio Central de Valledupar, por más de 20 años.

Este hombre, como testigo de cientos de sepelios en uno de los cementerios más tradicionales de la capital del Cesar, asegura que muchas de las tumbas allí parecen no tener dolientes porque no las visita ningún amigo o familiar de los difuntos.

“Desde hace un tiempo la gente ya casi no viene acá, ya no hay sentimientos, si una persona se muere la entierran y ya, quedan en el olvido, pasó a la historia, y es uno más de tantos difuntos que están aquí. La gente ha venido perdiendo esta tradición”, relató.

Manifiesta además que, aunque la costumbre de visitar a los muertos ha mermado, hay personas que se preocupan por mantener limpio el lugar en el que dieron el último adiós a sus seres queridos.

Por otra parte, en esta fecha de los ‘Fieles Difuntos’, adornar con flores y velas los sepulcros de sus parientes, es también una manera de recordar a quienes ya partieron.

El sentir de don Santander también lo tienen los comerciantes de flores, de los cuales varios recuerdan que para esta misma fecha del año pasado las ventas de flores no fueron buenas.

Ricardo Silva lleva más de 10 años vendiendo flores y fue el primer comerciante ubicado en las afueras del Cementerio Central de Valledupar, donde recuerda que antes fechas como hoy eran un compromiso familiar que se reflejaba en la visita a las tumbas y el comercio de las flores.

“Ha estado dura la venta en estas fechas, ya las personas no le ven el valor sentimental de una flor. Hemos tenido las ventas muy bajas porque ya las personas no visitan a sus familiares, creo ya que no consideran importante estas fechas”, concluye.

Por su parte, Amira Gómez, otra de las floristas del sector, justifica las bajas ventas en la situación económica de algunos vallenatos. “Antes las ventas eran mejores, para estas fechas esto era movido, el día de los Santos, fue un día muy normal”, cuenta la comerciante.

Reflexión

El párroco Jesús Torres, de la Iglesia La Natividad del barrio Novalito de Valledupar, hizo una reflexión sobre esta fecha y su importancia para la comunidad católica.

“Para nosotros los católicos, en esta fecha celebramos la victoria de Jesucristo sobre el pecado y la muerte, además de celebrar que ha sido él quien nos ha dado la vida eterna, la muerte no tiene la última palabra, tenemos certeza que después de la muerte encontramos vida eterna, la conmemoración de los fieles difuntos es una oportunidad que se nos invita a prepararnos en la vida cotidiana para enfrentar la muerte con un acontecimiento lleno de alegría y gozo”, expresó el padre quien además explicó que la iglesia no celebra la muerte, sino la oportunidad que tienen las personas que ya partieron, para volver a la vida desde el reino de los cielos.

Tradición en México

En el país azteca esta fecha es una ocasión para celebrar de manera exótica el día de los ‘Difuntos’, según la creencia popular de este país, “los muertos regresan a la tierra durante este día”.

De manera carnavalesca, los mexicanos realizan ferias, en algunos lugares acostumbran a llevar comida y grupos musicales con el fin de interpretar las canciones favoritas de los difuntos.

En la antigüedad conservaban los cadáveres y realizaban rituales, otros por el contrario enterraban a sus muertos con objetos, dentro de los que se destacaban muñecos, o algún elemento de suma importancia para la persona en vida.

La iglesia católica por el contrario recuerda a todas aquellas personas que ya han pasado al reino de Dios por medio de oraciones, participando en las eucaristías celebradas en las distintas parroquias.

