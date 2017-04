Los últimos momentos de Martín Elías

Juan Carlos Vega, manager de Martín Elías Díaz.

Juan Carlos Vega, manager de Martín Elías Díaz, recuerda como si fuera ayer ese instante en que el hijo del ‘Cacique de La Junta’, en medio del dolor por las heridas que sufrió en el accidente, le respondió con un movimiento de la mano.

“Cuando me entero del accidente yo iba saliendo de Tolú y me avisa Rolando que lo llevaba para el puesto de salud de San Onofre, cuando yo llegó a San Onofre, lo van sacando en una ambulancia en la que iba el conductor, la enfermera, la médica, Alex Ramírez que también iba con Martín; yo me monté en la parte de delante de la ambulancia e hice el acompañamiento hasta la clínica de Sincelejo, cuando yo subo a la ambulancia, abro la ventanilla de atrás y le digo, compadre aquí está su ahijado y me alzó el dedo de la mano y estaba pidiendo agua, después de ahí no tuve más contacto con él y no le hablé más porque estaba solucionando y llamando al alcalde de Sincelejo que nos colaboró, al dueño de la clínica que nos ayudó, se hizo una llamada al neurocirujano porque él tenía una herida muy grande en la cabeza” relató el representante del artista.

El representante entregó detalles del parte médico de Rafael Rico, mejor amigo y mano derecha de Martín Elías. “Alex Ramírez y el conductor están ilesos, Rafael Rico sigue en UCI de la ciudad de Sincelejo, ya le retiraron el tubo, hable con su esposa y me dice que se levanta a preguntar por Martín, se le dice que Martín está en Bogotá pero sigue preguntando por él. A Rafael lo estarán bajando a piso el día de hoy igual hemos estado muy pendientes de él y sabemos el grado de amistad y de compromiso que había de Martín de parte de él”, explicó Vega.

Sobre las causas del accidente no se atrevió a dar conclusiones y espera que sean las autoridades las encargadas de hacer las investigaciones al respecto.

“Creería yo que esto le podía haber pasado a cualquiera, no solamente a Martín, cualquiera está expuesto a esto; no me atrevo en dar una conclusión ni echar culpas porque en realidad no estaba ahí, toca hablar con los testigos, la Fiscalía, ver el croquis, podría aparecer un video, muchas cosas que en realidad ahora no me puedo comprometer yo en decir que pasó”, concluyó.

