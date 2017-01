Los temas que serán noticia en 2017

La Universidad Nacional

Desde mediados del 2016, el Gobierno Departamental anunció que en el segundo semestre del 2017, la Universidad Nacional sede Caribe que se construye en el municipio de La Paz abriría sus puertas para recibir a unos dos mil estudiantes en siete programas educativos. Aunque la obra no ha sido terminada en su totalidad, el secretario de Infraestructura, Federico Martínez, sostuvo que el compromiso debe cumplirse.

Este es uno de los grandes proyectos de infraestructura educativa que beneficiará a estudiantes no solo del Cesar sino de algunos departamentos vecinos, con una oferta que incluirá tres facultades y siete programas académicos en áreas de ingenierías, salud y administrativas.

Para iniciar el funcionamiento de la sede Caribe se requieren unos 90 profesores y 35 funcionarios administrativos y luego se comenzaría con los concursos de méritos para completar el grupo de trabajo definitivo que en el mediano plazo atendería a cinco mil estudiantes.

La vía Zanjón – Pueblo Bello

Esta es una obra que por los múltiples atrasos y quejas generadas por la comunidad, permanece en el ‘ojo’ de la Contraloría General de la República. En total son 30 kilómetros de carretera, pero hacen falta siete por pavimentar porque los recursos que se destinaron inicialmente para el proyecto no fueron suficientes. Sin embargo, la Gobernación del Cesar no quiso darle continuidad al mismo contratista, porque este no ha cumplido en su totalidad con los tiempos.

Policía Metropolitana

En el cierre de sesiones extraordinarias, el Concejo de Valledupar aprobó la autorización al alcalde para que transfiera a través del mecanismo jurídico procedente a la Policía Nacional, un predio de propiedad del municipio de para la construcción de la estación metropolitana.

El lote escogido queda cerca de Villa Mery, en inmediaciones del proyecto urbanístico Ciudad Quintero, y es de 3.4 hectáreas, el cual fue aprobado por el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas Echeverri, quien le solicitó al alcalde de Valledupar certificara que a esa zona llegarían los servicios públicos.

¿Franco sigue o se va?

Es el interrogante que se espera sea resuelto en este 2017, para terminar con la zozobra que tienen muchos cesarenses que esperan conocer de una vez por todas la decisión tomada por el Consejo de Estado, frente a la demanda de nulidad electoral en contra del gobernador del Cesar, Francisco Ovalle Angarita, presentada por el excandidato a la gobernación Arturo Calderón Rivadeneira.

Según el argumento de Calderón, Francisco Ovalle se había postulado a la Gobernación por el partido de la U, cuando presuntamente aún hacía parte del partido Cambio Radical y todo esto transcurrió a varios meses de que se realizaran las elecciones.

Han pasado varios meses y semana tras semana apoyadores y opositores esperan el pronunciamiento de la Sección Quinta del Consejo de Estado, para ratificar o tumbar al hoy mandatario.

El proceso de paz

Este es quizás uno de los temas que más sonarán este año no sólo a nivel nacional, sino en el departamento del Cesar, donde se ubicará una de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, que quedará en parte rural del municipio de La Paz.

En estas zonas se trabaja a toda marcha con la Comisión Tripartita, integrada por la ONU, el Gobierno y las Farc, para que en los primeros días de enero esté lista la zona veredal para iniciar el proceso de dejación de armas.

Para ello, la guerrilla estableció como condiciones que fuera aprobada la ley de amnistía e indulto que fue sancionada por el presidente Juan Manuel Santos, y que existan garantías para la permanencia de los guerrilleros que estarán en los puntos veredales.

Reforma Tributaria

Este es uno de los temas más álgidos y que tiene preocupados a todos los colombianos por las alzas que generan los nuevos impuestos que trajo la reforma tributaria aprobada por el Congreso de la República y que empezó a regir a partir del 1 de enero de 2017, como el alza del IVA del 16 al 19%, aunque el Gobierno aclaró que los comerciantes que tengan mercancía en inventario tienen hasta el 1 de febrero para actualizar sus precios.

El grupo en el que más sentirán las familias el aumento del IVA es el de productos de aseo, además del incremento por el costo de las bolsas plásticas, pero esto no solo afecta los productos de la canasta familiar.

Con el impuesto verde para los combustibles, ahora los conductores pagarán 135 pesos más por el galón de gasolina y 199 pesos por el de ACPM.

Sin embargo, productos como las toallas higiénicas y el aceite bajan el IVA del 16 al 5%. En cuanto a la declaración de renta no hay modificaciones. Las personas que tengan ingresos inferiores a 3.500.000 pesos no estarán obligadas a declarar.

Entre los productos que no tendrán IVA se encuentran: carne, pollo, leche, queso, huevos, ganado bovino, pescado, cerdo, cuadernos, libros, animales vivos, medicamentos, educación, abonos, transporte público, aguas minerales, fertilizantes, internet fijo para estratos 1 y 2, computadores de menos de un millón de pesos, tabletas y teléfonos de menos de 650 mil pesos y edificaciones de menos de 800 millones deducibles de renta.

Con esta reforma se pretende recaudar en el primer año cerca de 6,5 billones de pesos adicionales y para los próximos cinco años algo más de 22 billones de pesos, con el fin de cubrir el déficit del país.

Implementación del nuevo Código de Policía

No será fácil para las autoridades implementar todas las nuevas medidas que contempla el Código Nacional de Policía y Convivencia que entrará a regir el 30 de enero de 2017 en todo el territorio nacional. Los representantes de cada municipio son capacitados desde el año pasado sobre cada uno de los derechos y deberes de los ciudadanos y de las maneras cómo deben ir preparando a los habitantes para cuando comience la fase de implementación.

El código actual tiene 46 años, por lo que era necesario modernizarlo y brindarle a la Policía mayores herramientas acordes con los problemas de seguridad y convivencia ciudadana. Para muchos la nueva norma obliga a través de multas a que las personas tengan mayor cultura ciudadana, toda vez que al ‘tocarles el bolsillo’, tomaran conciencia y no infringirán la norma.

El nuevo código sanciona a quienes modifican o alteran las redes de servicios públicos, la explotación animal, el robo de celulares, entre otros. Pero no todo son sanciones, dentro del Código fue aprobada la construcción de centros para llevar a los habitantes de la calle cuando sean detenidos, además que la Policía podrá decomisar e incautar químicos utilizados en la minería ilegal.

Elección del cuarto rey de reyes

Cada 10 años el Festival de la Leyenda Vallenata que realiza en Valledupar se elige el rey de reyes entre los ganadores del certamen en la categoría de acordeonero profesional. De igual manera se incluyen los concursos rey de reyes de la canción vallenata inédita y la piqueria. En total se espera 32 acordeonero profesionales, reyes vallenatos, participen en el evento que se llevará a cabo del 26 al 30 de abril de 2017.

Los tres rey de reyes del festival vallenato son: Nicolás ‘Colacho’ Mendoza (1987), Gonzalo ‘El Cocha’ Molina (1997) y Hugo Carlos Granados (2007).

