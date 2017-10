Los swingers toman fuerza en el Cesar

Los swingers siguen ganando espacios con la idea de cumplir fantasías sexuales y fomentando las infidelidades consentidas clandestinas.

Las fiestas swingers, en las que el placer y la lujuria son el coctel principal, están tomando fuerza en Valledupar y otros municipios del Cesar, las cuales son promovidas en las redes sociales, principalmente Twitter y Facebook.

En estas fiestas o encuentros sexuales participan dos o más parejas, ya sean casadas, unión libre o novios, donde muchas personas ignoran las precauciones y medidas de protección, exponiéndose a las infecciones de transmisión sexual (ITS). Esta situación agravaría las estadísticas del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública, Sivigila – Cesar, donde a solo 12 semanas de terminar el año, en el departamento hay 237 casos nuevos de VIH confirmados por laboratorio, mientras que el 2015 cerró con 334.

Por mayor cantidad de población, Valledupar encabeza la lista de municipios del Cesar con más personas contagiadas con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana, VIH.

A corte de la semana 40 de 2016, esta capital registra 139 casos, seguido de Aguachica con 30, Bosconia con 9 y Codazzi con 8. Hasta la fecha en19 de los 25 municipios del departamento hay por lo menos un caso de VIH.

De acuerdo a los datos obtenidos por Sivigila – Cesar, el año pasado en Valledupar el laboratorio reportó 209 personas con esta enfermedad de trasmisión sexual; Aguachica fue segundo con 32, Codazzi con 11, seguido de El Paso y La Jagua de Ibirico con 10.

Según las investigaciones realizadas por EL PILÓN, los municipios donde hay mayor número de infectados son donde se están promocionando encuentros sexuales bajo el nombre de Fiestas Swingers, a través de Twitter y Facebook, que son usados como vitrina para dejarse ver y cobrar hasta 100 mil pesos por ser partícipe de estas orgias. Se trata de Valledupar, Aguachica, Codazzi, La Jagua de Ibirico, El Paso, e incluso hay quienes viajan a la capital del Cesar desde San Juan del Cesar, Maicao y Santa Marta, para asistir a las fiestas que tienen lugar en casas de campo, algunas viviendas y moteles.

Algunos de las cuentas promotoras de estos eventos están plenamente identificados en las redes sociales, como es el caso de @Marcela123sw, @hesoor, @Bandidismo, @swingervalledu, @fernando_1383, @swvparcesar, @swingvalledupar.

¿Qué es la actividad Swinger?

La palabra swinger se deriva del verbo inglés ‘to swing’ que significa balance, libertad de movimiento, oscilación; swinger es aquella persona con amplio criterio, casada o soltera, que decide ejercer su libertad de acción en lo que respecta a su vida sexual. Esto incluye el intercambio de pareja, la práctica de sexo en grupos de tres personas o más y todas las variaciones que puedan surgir con ello, dependiendo de las preferencias personales.

Según la Nasca (North American Swing Clubs Association), es un encuentro social y sexual con alguien que no es su enamorado, novio o novia, muy diferente de la tradicional relación de pareja de uno a uno y donde el objetivo principal es el sexo recreacional.

La actividad puede ocurrir en una fiesta, en un encuentro de pareja a pareja o con una tercera persona en un trío. Sin embargo, los solteros también están incluidos.

De acuerdo con Tony Lanzaratta, el director ejecutivo de Nasca, “Swinging (intercambio de pareja), es un estilo de vida donde no existe la inhibición sexual, donde las parejas son emocionalmente monógamas pero se interrelacionan sexualmente con otras parejas”.

Los expertos en sexología explican que swingers es un estilo de vida que eligen algunas parejas principalmente heterosexuales, pero también se da en homosexuales o bisexuales, en un intercambio que debe ser consentido. Dicen además que el swingerismo, una especie de infidelidad consentida, no es considerado una enfermedad psicológica, sino una manera diferente de vivir la sexualidad.

Las fiestas swingers han tenido características propias en diferentes partes del mundo, tienen reglas muy estrictas que se basan en el respeto, la discreción y el cuidado con el uso del preservativo.

A través del sitio web Mundosexanuncio.com también hacen anuncios para fiestas privadas en esta ciudad con estricta discreción donde las parejas swingers buscan el primer contacto y pasan a un nivel más íntimo con sus pares.

Estos encuentros se manejan en círculos muy cerrados, donde no trasciende la identidad de nadie, además se respeta cuando uno de los miembros dice no y existen reglas dentro de la comunidad, que de ser quebradas implica la expulsión.

Lucha de prevención

Wilfrido Pérez tiene VHI/SIDA desde hace 25 años y con tratamiento médico ha podido sobrevivir para llevarle a todo el mundo el mensaje de amar y ser amado con responsabilidad, evitando así cualquier infección de transmisión sexual.

Él lidera una fundación para el tratamiento de otras personas contagiadas en Valledupar y el Cesar, con apoyo del Ministerio de Salud, y lo que pretende es cambiar el modo de pensar y actuar de jóvenes y adultos que tienen una vida sexual desordenada.

“Estamos dentro de una sociedad de consumo, tomando como referencia otros países civilizados, que son potenciales en su desarrollo. Esos eventos son tomados de allá, lo que tenemos entendido de esto es que se toman copias del original, nosotros acá tenemos costumbres diferentes pero nos adaptamos fácilmente a esta clase de eventos por querer estar a la par, pero no miramos las consecuencias que eso nos puede llevar”, advirtió Wilfrido Pérez.

Cuando se le consultó sobre las fiestas swingers, relacionó el hecho con las bebidas embriagantes como detonante para tener relaciones sexuales sin prejuicios.

“Cuando hay licor estamos propensos a estar nublados y no somos conscientes de lo que estamos haciendo y donde estamos actuando y corremos el riesgo de adquirir cualquier infección de transmisión sexual. Somos personas vulnerables ante cualquier caso y más aún cuando estando bajo el efecto del alcohol nos puede aterrizar a donde nosotros queramos y podemos llegar a tener relaciones sexuales de cualquier índole sin protección”, indicó Wilfrido.

Agregó que detrás de las fiestas sexuales hay alguien que se lucra de ellas sin importarle las consecuencias que estas pueden acarrear para los asistentes.

“Eso es un comercio y detrás de esto hay una persona o jefes que son los que están llevando a cabo estos encuentros porque todo es comercial, sin importar quién va a esos eventos. En estas fiestas tenemos una gama de factores que nos conlleva a todo eso y es importante recalcar en la comunidad y en cada uno de nuestros grupos, que es una realidad. Lo digo con derecho propio porque estuve dentro de la secretarías de salud del departamental y municipal, de donde tengo un enfoque muy amplió sobre cuál es la problemática que vivimos en cada sector”, precisó.

Recalcó la importancia de tener cuidado con los niños y adolescentes con el uso de las redes sociales, principal herramienta de los organizadores de las fiestas sexuales.

“Hay niñas y niños de 12 años que ya tienen relaciones sexuales y no saben que es un preservativo, nada de cómo cuidarse y cómo tener las herramientas necesarias para evitar una enfermedad de transmisión sexual. Los adolescentes psicológicamente no están maduros para enfrentarse al sexo, todo lo ven a través de las cosas fáciles, como las redes sociales que es la mayor herramienta que tenemos actualmente, en la que el niño siempre está mirando cosas que verdaderamente no tienen ningún valor para que el ser humano sea una persona correcta”, manifestó el estudioso del tema.

En ese sentido, la coordinadora del Área de Salud Sexual y Reproductiva de Valledupar, Rossana Sabatino Cantillo, dijo que se están adelantando campañas sobre sexualidad, especialmente en la población joven.

“Hemos tenido identificados eventos de VIH en el que nuestras acciones están orientadas a disminuir o detener la epidemia de VIH, a la semana 39 de este año se han presentado 144 eventos, de ellos 52 son mujeres y 92 hombres, hemos notificado cinco muertes por VIH”, refirió la funcionaria.

En cuanto fenómeno swinger explicó que es una actividad clandestina de la cual no hay reportes oficiales, pero contra la cual luchan indirectamente al ser foco de propagación de enfermedades de transmisión sexual.

“Esta es una modalidad que a las instituciones de salud como tal no ha llegado ningún tipo de reporte, en cuanto a las medidas de prevención, pero nuestro propósito es llegar a toda la población, joven, adolescente y adulto en edad fértil, con el propósito de sensibilizar de tal forma que en el momento que deseen tener cualquier tipo de práctica en su sexualidad, tomen los mecanismos de protección para garantizar una sexualidad sana y responsable”, precisó.

Así las cosas, mientras las autoridades de salud avanzan en colegios, universidades, bares, establecimientos de lenocinio y casas de citas, con estrategias de concientización de sexo responsable, los swingers siguen ganando espacios con la idea de cumplir fantasías sexuales y fomentando las infidelidades consentidas clandestinas.

Reglas swingers

Estos grupos están tan organizados que cuentan con reglas, entre las que EL PILÓN conoció están las siguientes:

No intentar romper ningún matrimonio, así como tampoco relación estable alguna. No involucrarse sentimentalmente. Respetar las citas y avisar oportunamente en caso de algún cambio imprevisto. Acudir a la primera cita con la idea del swinger, no de hacer perder el tiempo al prójimo. No ejercer presión sobre nadie para obligarle a participar de las actividades swinger, así se trate de la pareja. No hablar del estilo de vida swinger con personas que no hayan manifestado interés alguno al respecto. Respetar las ideologías y creencias morales de los demás. Proteger el anonimato de las personas swinger, siempre utilizan seudónimos. No proporcionar los teléfonos, direcciones o nombres de nadie ni mucho menos los puntos de reunión de las citas, sin previa autorización. Cuidar al máximo la higiene y apariencia personal. No hacer nada que desacredite o dé mala fama al estilo de vida swinger. Nunca invadas territorios que no te pertenecen. Practicar el sexo seguro, utilizar el condón.

Por Mohamed Osman Díaz

Mohamed.osman@elpilon.com.co